В Минске парень нашел в каршеринговой машине наркотики. Поиск вывел на 25-летнюю девушку

Источник материала: Tut.by

В столице парень нашел наркотики в каршеринговой машине и обратился в милицию. Позже и в других машинах нашли свертки, а подозреваемой оказалась девушка-клиентка, пишет милиция Минска.





Парень арендовал машину в каршеринговой службе, а перед поездкой заметил в салоне небольшой сверток с белым веществом. О чем сообщил в милицию.

Оказалось, внутри — опасный психотроп альфа-PVP весом 0,5 грамма. Еще несколько похожих пакетиков нашли в других машинах службы.





Подозреваемой оказалась 25-летняя девушка, которая раньше арендовала эти авто. Она призналась, что фасовала наркотик и прятала в салоне, чтобы отвезти потом в тайники-закладки. Но о некоторых свертках в салоне иногда забывала.

По месту жительства у нее нашли аналогичный сверток с альфа-PVP весом в 1 грамм.





По данным милиции, девушка не только торговала наркотиками, но и употребляла их. Раньше проблем с законом у нее не было.

Материалы в отношении подозреваемой переданы следователям для дачи правовой оценки ее действиям.