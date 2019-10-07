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В Минске парень нашел в каршеринговой машине наркотики. Поиск вывел на 25-летнюю девушку
08.10.2019 10:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столице парень нашел наркотики в каршеринговой машине и обратился в милицию. Позже и в других машинах нашли свертки, а подозреваемой оказалась девушка-клиентка,
Парень арендовал машину в каршеринговой службе, а перед поездкой заметил в салоне небольшой сверток с белым веществом. О чем сообщил в милицию.
Оказалось, внутри — опасный психотроп альфа-PVP весом 0,5 грамма. Еще несколько похожих пакетиков нашли в других машинах службы.
Подозреваемой оказалась 25-летняя девушка, которая раньше арендовала эти авто. Она призналась, что фасовала наркотик и прятала в салоне, чтобы отвезти потом в тайники-закладки. Но о некоторых свертках в салоне иногда забывала.
По месту жительства у нее нашли аналогичный сверток с альфа-PVP весом в 1 грамм.
По данным милиции, девушка не только торговала наркотиками, но и употребляла их. Раньше проблем с законом у нее не было.
Материалы в отношении подозреваемой переданы следователям для дачи правовой оценки ее действиям.
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Та призналась: развозила товар по тайникам, но что-то иногда забывала в машинах. Теперь ей грозит уголовное дело и срок.
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