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На одной из многоэтажек на Притыцкого появилось новое граффити на всю стену

08.10.2019 11:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На домах на Притыцкого начали изображать новые муралы о современной Беларуси, за которые проголосовали местные жители. Первый из них практически готов. Мы посмотрели, как он выглядит.


По улице Притыцкого на трех стенах многоэтажек планировали создать три авторских мурала на общую тематику — об уникальности современной Беларуси, о которой художники рассказывают через образы молодых белорусов. Организовали создание муралов активисты из Urban Myths, администрация Фрунзенского района и частный бизнес.

Первый из муралов на Притыцкого, 150 почти готов. Его автором стал художник из Сербии Artez. Он изобразил молодую девушку, у нее в руках рюкзак, из которого выглядывают васильки.




Во время рабочего процесса несколькими днями ранее

— Artez создает образ современной молодой горожанки, которая «на ты» с современными технологиями, но при этом ценит и уважает традиции. Ему понравился креативный дух нашей улицы Октябрьской, в целом город, и он хочет передать то, как чувствует Минск и его жителей, через свою работу, — рассказывает лидер Urban Myths Олег Ларичев.

Еще два мурала на соседних стенах домов появятся чуть позже — все три работы будут просматриваться с дороги. Напомним, недавно жителей близлежащих домов опросили — хотят ли люди, чтобы стены многоэтажек расписали художники. 88% респондентов были за.

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Теги: Минск
 
 
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Первый из них практически готов. Мы посмотрели, как он выглядит и узнали, в чем суть изображения.
 
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