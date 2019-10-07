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На одной из многоэтажек на Притыцкого появилось новое граффити на всю стену
08.10.2019 11:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На домах на Притыцкого начали изображать новые муралы о современной Беларуси, за которые
По улице Притыцкого на трех стенах многоэтажек планировали создать три авторских мурала на общую тематику — об уникальности современной Беларуси, о которой художники рассказывают через образы молодых белорусов. Организовали создание муралов активисты из Urban Myths, администрация Фрунзенского района и частный бизнес.
Первый из муралов на Притыцкого, 150 почти готов. Его автором стал художник из Сербии Artez. Он изобразил молодую девушку, у нее в руках рюкзак, из которого выглядывают васильки.
— Artez создает образ современной молодой горожанки, которая «на ты» с современными технологиями, но при этом ценит и уважает традиции. Ему понравился креативный дух нашей улицы Октябрьской, в целом город, и он хочет передать то, как чувствует Минск и его жителей, через свою работу, — рассказывает лидер Urban Myths Олег Ларичев.
Еще два мурала на соседних стенах домов появятся чуть позже — все три работы будут просматриваться с дороги.
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Первый из них практически готов. Мы посмотрели, как он выглядит и узнали, в чем суть изображения.
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