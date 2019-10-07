Не нарушай правила пассажирских перевозок

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





С 26.09.2019 года по 02.10.2019 года Госавтоинспекцией Дубровенского РОВД проведена профилактическая акция по контролю за соблюдением требований ПДД водителями при осуществлении деятельности, связанной с перевозкой пассажиров. В ходе проведения данной акции, особое внимание уделялось маршрутным транспортным средствам, перевозящим пассажиров, а также рейсовым автобусам: двигающимся по регулярному сообщению в Дубровенском районе.

Так, за время проведения данной акции было выявлено 9 нарушений ПДД водителями автобусов. Должностными лицами, ответственными за выпуск транспортных средств на линию, 5 нарушений требований ПДД. За данные правонарушения все лица были привлечены к административной ответственности.

Евгений МАЛАХЕВИЧ, старший госавтоииспектор ОГАИ Дубровенского РОВД ст. лейтенант милиции