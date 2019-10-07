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Не нарушай правила пассажирских перевозок

08.10.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Не нарушай правила пассажирских перевозок

С 26.09.2019 года по 02.10.2019 года Госавтоинспекцией Дубровенского РОВД проведена профилактическая акция по контролю за соблюдением требований ПДД водителями при осуществлении деятельности, связанной с перевозкой пассажиров. В ходе проведения данной акции, особое внимание уделялось маршрутным транспортным средствам, перевозящим пассажиров, а также рейсовым автобусам: двигающимся по регулярному сообщению в Дубровенском районе.
Так, за время проведения данной акции было выявлено 9 нарушений ПДД водителями автобусов. Должностными лицами, ответственными за выпуск транспортных средств на линию, 5 нарушений требований ПДД. За данные правонарушения все лица были привлечены к административной ответственности.
Евгений МАЛАХЕВИЧ, старший госавтоииспектор ОГАИ Дубровенского РОВД ст. лейтенант милиции

 
 
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С 26.09.2019 года по 02.10.2019 года Госавтоинспекцией Дубровенского РОВД проведена профилактическая акция по контролю за соблюдением требований ПДД водителями при
 
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