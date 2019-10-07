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Люди стали чаще обращаться к медикам из-за укусов клещей. Насекомые передают Лайм-бореллиоз
08.10.2019 12:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За девять месяцев 2019 года в Минске количество обращений по поводу укусов клещей выросло на 3,3% по сравнению с отчетным периодом прошлого года, сообщает минская
Чаще всего клещи нападают в лесах, сельской местности и на дачных участках. В 14% случаев пациенты указывали, что укус произошел именно в Минске.
По результатам лабораторных исследований иксодовых клещей в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии в 6,3% случаев выявлен возбудитель Лайм-боррелиоза. При этом анализ заболеваемости Лайм-боррелиозом в столице показывает, что в более 97% случаев заболевание развивалось у тех, кто проигнорировал антибиотикопрофилактику после укуса клещей.
Лайм-боррелиоз может проявляться головной болью, усталостью и сыпью на коже. Если начать лечить болезнь вовремя, то все закончится хорошо. Но если терапия будет несвоевременной и неадекватной, это может привести к инвалидности или даже смерти.
Несмотря на осень при посещении лесной зоны важно не забывать про меры личной профилактики:
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За девять месяцев 2019 года в Минске количество обращений по поводу укусов клещей выросло на 3,3% по сравнению с отчетным периодом прошлого года, сообщает минская...
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