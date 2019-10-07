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Люди стали чаще обращаться к медикам из-за укусов клещей. Насекомые передают Лайм-бореллиоз

08.10.2019 12:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За девять месяцев 2019 года в Минске количество обращений по поводу укусов клещей выросло на 3,3% по сравнению с отчетным периодом прошлого года, сообщает минская санстанция.


Изображение: Hubert Berberich / wikipedia.org

Чаще всего клещи нападают в лесах, сельской местности и на дачных участках. В 14% случаев пациенты указывали, что укус произошел именно в Минске.

По результатам лабораторных исследований иксодовых клещей в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии в 6,3% случаев выявлен возбудитель Лайм-боррелиоза. При этом анализ заболеваемости Лайм-боррелиозом в столице показывает, что в более 97% случаев заболевание развивалось у тех, кто проигнорировал антибиотикопрофилактику после укуса клещей.

Лайм-боррелиоз может проявляться головной болью, усталостью и сыпью на коже. Если начать лечить болезнь вовремя, то все закончится хорошо. Но если терапия будет несвоевременной и неадекватной, это может привести к инвалидности или даже смерти.

Несмотря на осень при посещении лесной зоны важно не забывать про меры личной профилактики:

  • нужно ходить в лес только в защитной или максимально закрытой одежде
  • использовать акарицидно-реппелентные средства
  • проводить само- и взаимоосмотры одежды и открытых участков тела
  • если к вам присосался клещ, то нужно как можно быстрее обратитесь к врачу, чтобы он назначил лекарство в первые 72 часа
 
Теги: Минск
 
 
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За девять месяцев 2019 года в Минске количество обращений по поводу укусов клещей выросло на 3,3% по сравнению с отчетным периодом прошлого года, сообщает минская...
 
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