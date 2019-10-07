В Лиде женщина продавала квартиру и брала предоплату. Но жилплощадь оказалась не ее

Источник материала: Tut.by

В Лиде 31-летняя женщина решила продать квартиру, выставила ее на продажу и стала активно брать предоплату у потенциальных покупателей. Только эта квартира… ей не принадлежала, и в дело пришлось вмешиваться милиции .

Милиционеры установили, что женщина проживает в квартире по договору найма (собственник — местное ЖКХ) и не имеет права ее продавать. Подозреваемая, конечно, об этом знала, но очень деньги были нужны!

Женщина выставила квартиру на продажу — и взяла задатки сразу у двух потенциальных покупателей: 800 и 1500 долларов. А потом пропала.

Люди заподозрили неладное и обратились в милицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 209 УК за мошенничество.