Белорусам стоит запастись фильмами и музыкой – вдруг в ноябре Рунет окуклится

Как на белорусских пользователей повлияют прогнозируемые сбои работы интернета, связанные со вступлением в действие 1 ноября в соседней стране закона о «суверенном Рунете». Обсуждаем вопрос с белорусскими экспертами.

Беларусь до 80% интернет-трафика получает через Россию, поэтому резонно заранее подготовиться к тому, что наши восточные соседи намерены сделать со своим интернетом.

Так называемый закон «о суверенном Рунете», его еще называют «об устойчивом Рунете» ( «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» ) предусматривает массовое внедрение систем глубокой фильтрации трафика (Deep pаcket inspection (DPI)), предоставляет Роскомнадзору полномочия, чтобы отключать доступ российских пользователей к внешнему интернету «в случае возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования», а также следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров, как передает ТАСС , сообщил, что все крупные провайдеры РФ присоединились к пилотному проекту по тестированию оборудования для реализации закона, тест пройдет в одном из регионов России. «Мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах», – сказал Жаров, уточнив, что завершить проверку намечено в середине октября.

Очевидно, что речь идет о тестировании пропуска массового трафика через системы DPI. В марте из-за атаки «Яндекс» невольно поучаствовал в аналогичном тесте. Трафик до ресурсов «Яндекса» пошел через существующие сейчас у российских провайдеров системы DPI. «После этого большинство сервисов обвалилось, пользователи испытывали дикие трудности, и, соответственно, что это такое — пропускать трафик через DPI — мы на своей шкуре уже испытали», — рассказал директор по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексей Соколов в ходе выступления на конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ» ( цитата по РБК ).

При внесении законопроекта в Госдуму РФ сообщалось, что была поставлена цель – к 2020 г. перевести 99% российского интернет-трафика на информационные каналы, проходящие внутри страны и принадлежащие российским операторам связи, а также «продублировать в России 99% критической инфраструктуры интернета». Фактически речь идет о построении этой дублирующей инфраструктуры почти с нуля, поэтому опрошенные эксперты высказались на этот счет, если обобщить, что «скорее всего бюджет распилят, а выполнение плана отложат».

Итак, что ждать белорусам

Что касается последствий вступления закона в ноябре, то наиболее вероятным развитием событий эксперты назвали то, в котором белорусские пользователи ничего не заметят. Однако при этом они не исключили и негативные сценарии.

«Я вижу два варианта: или мы ничего не заметим, или будут точечные перебои. Очень хочется верить, что мы не увидим тотальной зависимости нашего Байнета от Рунета», – сказал БДГ специалист по информационной безопасности Илья П. «Если проблемы и будут, то краткосрочные – достаточно быстро «Белтелеком» или Национальный центр обмена трафиком докупит дополнительные мощности, когда увидит нехватку», – убежден его коллега Анатолий Мартинкевич.

Руководитель профильной российской общественной организации «РосКомСвобода» Артем Козлюк в интервью БДГ сказал, что 1 ноября скорее всего ничего не изменится – включение новых возможностей Роскомнадзора будет происходить постепенно. Тем не менее эксперт считает, что в случае пропуска трафика для Беларуси через DPI белорусские пользователи столкнутся с замедлением скорости интернета.

Если Роскомнадзор найдет основания отключить доступ российских пользователей к внешнему интернету, то открытым будет вопрос относительно доступа белорусских пользователей к российским ресурсам – в том числе «ВКонтакте», «Одноклассники», сервисы «Яндекса» и т. д.

Рунет не окуклится, не закроется от внешнего мира сразу в ноябре, когда вступит в действие указанный закон, но с этого момента политическое руководство белорусской соседки будет уверенно держать в руках соответствующий рубильник. И если они все-таки применят рубильник, то будут ли нас пускать внутрь этого российского суверенного интернета? Будет ли для белорусов работать «ВКонтактик» или нет?

Козлюк обращает внимание, что в новом законе слишком общо описаны угрозы, которые должен предотвращать Роскомнадзор. Как будут работать системы предотвращения угроз – пока не очень понятно, в целом процесс не будет прозрачным.

Вопрос с транзитным трафиком

Владимир, системный администратор, в интервью БДГ сформулировал принципиальный вопрос каким образом россияне будут относиться к транзитному трафику. «Потому что если у них входящий канал из Китая, Казахстана, откуда-то оттуда, и он идет по территории РФ, а потом попадает в Беларусь, а белорус пытается открыть казахский сайт, то что с этим трафиком происходило на уровне транзита на всей территории РФ – он фильтровался, он анализировался в DPI или нет?», – говорит эксперт.

Глава «РосКомСвободы» обратил внимание, что пока не готовы подзаконные акты, которые бы определяли конкретное поведение провайдеров. То есть конкретного ответа на поставленный Владимиром вопрос пока нет.

По словам Владимира, в мировой практике принято, что транзитный трафик не фильтруется – это дополнительные накладные расходы. Такой же подход касается систем анализа трафика, в том числе DPI. «Не надо этим системам скармливать полностью все сессии, потому что большинство трафика в современных сетях идет в зашифрованном виде. И для того, чтобы анализировать содержимое этого трафика, все равно нет никакой технической возможности – нет ключа для расшифровки», – говорит Владимир.

Эксперт приводит пример работы DPI в процессе блокировки в Беларуси сайта charter97.org: «если вы попытаетесь подключиться к незаблокированному серверу Google или YouTube и скажете в заголовке запроса, что вы хотите в поле SNI (Server Name Indication) получить https://charter97.org/ , то такой запрос не состоится».

По словам Владимира, в Беларуси DPI анализирует все новые подключения – это не создает никаких проблем для рядовых пользователей. «Поэтому [при обязательном анализе трафика для белорусских пользователей через DPI в России] возможно технические трудности какие-то будут, возможно они выбрали неправильную архитектуру, подобрали неправильные параметры оборудования, но никаких непреодолимых сложностей я не вижу», – сказал эксперт.

Вместе с тем он оговаривается: «Другой вопрос – как это все будет работать в реальном мире, потому что системы сложные, объем трафика большой, много провайдеров – совсем не понятно. То есть что будет с белорусским трафиком, который проходит через пиринговую точку MSK-IX, мы тоже не совсем понимаем, потому что образуются странные петли, сама Россия часть своего трафика пропускает через Украину…».

Развитие ситуации зависит от тех правил, которые россияне применят к транзитному трафику на своих пиринговых узлах. «Если они забудут про такие особенности построения сетей, то у белорусов отвалиться 80% интернета, все будет работать очень плохо и медленно. Если они этот вопрос проработали и могут реализовать правильно и корректно, то для нас ничего не измениться, то есть скорость не станет меньше, нас не будут блокировать», – считает Владимир.

Что делать

Подстелить соломки, то есть на всякий случай накачать музыки и фильмов впрок советует белорусским пользователям Анатолий Мартинкевич. По его мнению, в случае нештатной ситуации провайдеры могут временно отказаться обрабатывать тяжелый трафик – видео и аудио. А может быть в Беларуси откроют кэшируюшие сервера, как это уже есть для YouTube: «Я не знаю, как они [«Белтелеком»] эту проблему видят. Может быть они поставят сервера для российских каких-то популярных ресурсов – «ВКонтакте»… Может и не видят проблем и будут решать по мере поступления».

В свою очередь Илья П. предлагает развивать «многовекторность»: «Следует развивать внешние каналы не только через Россию, потому что всякое может случиться, тот же Рунет окуклится, закроется от внешнего мира. Поэтому нужно работать со всеми соседями, не класть все яйца в одну корзину. Чтобы из-за проблем у одного из соседей мы, белорусы, не потерпели».

Павлюк Быковский, медиаэксперт, специально для БДГ