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Аллеи матери заложат во всех районах Гомельской области

08.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Аллеи матери заложат во всех районах Гомельской области

Женская общественность Гомельской области активно подключилась к мероприятиям республиканской недели, посвященной Дню матери. Одно из самых масштабных и знаковых событий — закладка Аллей матери во всех райцентрах и Гомеле. Об этом сообщила журналистам председатель Гомельской областной организации ОО «Белорусский союз женщин» Елена Кличковская, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня такие символические места появились в Октябрьском, Калинковичском, Лоевском и Мозырском районах. Завтра к акции подключится областной центр. В Гомеле символическая ландшафтная зона разместится на Аллее семейных деревьев по улице Каменщикова. «Приглашаем поучаствовать всех желающих и посадить дерево в честь своей мамы, саженцев хватит. Для нас важно не только посадить, но и вырастить деревья. Необходимо, чтобы люди приходили и ухаживали за ними. Саженец окрепнет и вырастет, а значит и память о человеке останется», — рассказала Елена Кличковская. Начало мероприятия в 12.00.

По мнению председателя Гомельской областной организации объединения, такие Аллеи матери будут способствовать развитию института семьи, его поддержке и защите. «Сегодня семья — залог успеха нашего общества», — подчеркнула она. В перспективе аллеи будут расширяться.

БСЖ также организует для женщин юридическое консультирование со специалистами областной нотариальной конторы. Планируется и многопрофильный прием врачей областного клинического кожно-венерологического диспансера. Откликнулись на благотворительную акцию также социологи и психологи. Всех желающих приглашают в областной драмтеатр 10 октября с 12.00 до 14.00.

В Гомеле и во всех райцентрах пройдут торжественные приемы женщин, которые внесли наиболее значимый вклад в развитие страны. Это и многодетные мамы, и женщины, которые воспитали ребят — победителей различных олимпиад, конкурсов. По словам Елены Кличковской, в эти дни не останутся без внимания и мамы, которым необходима помощь и поддержка, — женщины, которые ухаживают за детьми-инвалидами, и малообеспеченные.

В День матери, 14 октября, во всех учебных учреждениях и на улицах городов и деревень области пройдет еще одна акция «Позвони маме!». «Мы долго думали, как, например, обратить внимание студентов, которые уехали учиться в другой город и не всегда помнят или успевают сказать маме ласковые слова, поблагодарить за то, что воспитала их. Волонтеры будут подходить на улице к прохожим, вручать флаер с символикой БСЖ и призывом позвонить маме», — рассказала Елена Кличковская.-0-

БЕЛТА

 
Теги: Гомель
 
 
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Женская общественность Гомельской области активно подключилась к мероприятиям республиканской недели, посвященной Дню матери. Одно из самых...
 
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