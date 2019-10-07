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Власти отказали в проведении демонстрации против домашнего насилия в центре Минска

08.10.2019 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти отказали инициативной группе «Маршируй, детка!» в проведении демонстрации против домашнего насилия в центре Минска. Об этом активисты сообщили на своей странице в Facebook.


8 октября 2018 года участники группы «Маршируй, детка!» обсуждали, как не похоронить законопроект о противодействии домашнему насилию. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Причиной тому было названо несоответствие нашего обращения нескольким пунктам закона о массовых мероприятиях. Так как письма у нас еще нет на руках, мы не можем сообщить подробности, но в течение нескольких дней все узнаем. О наших планах на будущее мы скоро сообщим», — говорится в сообщении инициативы.

Заявление в Мингорисполком о проведении демонстрации в центре Минска представители инициативной группы «Маршируй, детка!» подали в сентябре 2019 года. Таким образом они хотят выразить свое мнение о проблеме домашнего насилия и женской повестке в Беларуси. Демонстрацию планировалось провести в октябре.

Напомним, Александр Лукашенко раскритиковал концепцию закона о противодействии домашнему насилию, назвав документ «дурью и безглуздицей». В ответ на слова президента в Facebook появилась группа «Маршируй, детка!» в поддержку концепции — к ней за пару дней присоединилось больше 1700 человек. На отдельной странице инициативы в той же социальной сети сейчас около тысячи подписчиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, в сентябре 2019 года представители инициативной группы «Маршируй, детка!» подали заявление в Мингорисполком о проведении демонстрации в центре Минска.
 
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