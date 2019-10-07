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«Дело закрыли и снова открыли». Директора автопарка подозревают в избиении молодого специалиста
08.10.2019 13:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последние четыре месяца 22-летний Максим писал в разные инстанции и настаивал: его прямо на рабочем месте избил шеф. Следственный комитет прекратил уголовное дело из-за отсутствия состава преступления. Недавно молодой человек получил ответ — уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК (Превышение власти или служебных полномочий) возобновили.
— Я не согласился с решением СК и просил уголовное дело открыть, передать в областное управление. Нашел свидетелей, которых не отработало следствие, предложил пройти детектор лжи, запросить все телефонные соединения, — рассказывает TUT.BY Максим (имя изменено. — Прим. TUT.BY). — Недавно получил письмо, в котором говорится, что дело возобновили.
— Дверь закрылась, и сразу получил удар в челюсть, потом начальник схватил за шею, ударил об стену. Тут же бросил на стул, где я уже получил удар по почкам, Николай Иванович кричал: «Пиши заявление!» — утверждает Максим.
Его прямо с работы забрала скорая, выставили диагноз «закрытая травма живота, ушиб передней брюшной стенки, поясничной области, ушиб почки — ?». От госпитализации Максим отказался и две недели провел на больничном. 29 марта Следственный комитет возбудил в отношении директора автопарка уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК (Превышение власти или служебных полномочий), а в мае дело было закрыто «в связи с отсутствием состава преступления».
— Сейчас я подал жалобу в Центральный аппарат СК, мне обещали, дело будет вести другой следователь, но оно снова вернулось к нему. Следствие не исключало: я сам себя мог избить. Как вообще физически возможно ударить себя по спине? — задается вопросом Максим.
— В связи с необходимостью проверки дополнительных обстоятельств, изложенных заявителем в обращении, принято решение об организации дальнейшего расследования по уголовному делу, — прокомментировала TUT.BY Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области.
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Последние четыре месяца 22-летний Максим писал в разные инстанции и настаивал: его прямо на рабочем месте избил шеф, а Следственный комитет прекратил уголовное дело...
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