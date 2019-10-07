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«По канонам, должен постричься в монахи». Что ждет священника, жену которого жестоко убили в Озаричах

08.10.2019 14:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отец Георгий после похорон супруги, которую убили в собственном доме, вернулся в Озаричи. В этом доме батюшка, говорят местные, сейчас не живет — он до сих пор опечатан.


Фото: Сергей Комков

Обе церкви тоже на замке. Пока идет следствие, батюшке туда нельзя — служение для него пока под запретом.

— В скором времени соберем Епархиальный совет, надо заслушать показания, как он объясняет случившееся. Пока суд [мирской] не вынесет приговор по этому делу, он [батюшка] будет под запретом [к служению]. Ему рекомендовано воздерживаться от всяких священных действий, — сообщили TUT.BY в Туровской епархии.

По канонам, священник, у которого умирает или погибает жена, после случившегося стрижется в монахи, рассказали в Туровской епархии. Как будет в случае с отцом Георгием, пока неизвестно. Ситуация, говорят в епархии, сейчас сложная: служить в приходе некому. Поэтому, по усмотрению правящего архиерея, священник может остаться в приходе.

Напомним, рано утром 2 октября в городском поселке Озаричи в собственном доме обнаружили тело 42-летней Татьяны Огиевич. Сначала по подозрению в убийстве был задержан 47-летний муж убитой — батюшка местного храма. Позже в Липово, в 30 км от Озаричей, оперативники нашли принадлежащий семье священника микроавтобус. 3 октября, священника отпустили, а задержали нового подозреваемого — жителя Калинковичского района Виктора М. Молодому человеку 23 года, в последнее время он помогал отцу Георгию строить церковь в Озаричах.

По информации TUT.BY, подозреваемый в убийстве уже дал признательные показания.

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Отец Георгий после похорон супруги, которую убили в собственном доме, вернулся в Озаричи. В дом батюшка, говорят местные, не вернулся - он до сих пор опечатан.
 
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