|
«По канонам, должен постричься в монахи». Что ждет священника, жену которого жестоко убили в Озаричах
08.10.2019 14:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Отец Георгий после похорон супруги, которую убили в собственном доме, вернулся в Озаричи. В этом доме батюшка, говорят местные, сейчас не живет — он до сих пор опечатан.
Обе церкви тоже на замке. Пока идет следствие, батюшке туда нельзя — служение для него пока под запретом.
— В скором времени соберем Епархиальный совет, надо заслушать показания, как он объясняет случившееся. Пока суд [мирской] не вынесет приговор по этому делу, он [батюшка] будет под запретом [к служению]. Ему рекомендовано воздерживаться от всяких священных действий, — сообщили TUT.BY в Туровской епархии.
По канонам, священник, у которого умирает или погибает жена, после случившегося стрижется в монахи, рассказали в Туровской епархии. Как будет в случае с отцом Георгием, пока неизвестно. Ситуация, говорят в епархии, сейчас сложная: служить в приходе некому. Поэтому, по усмотрению правящего архиерея, священник может остаться в приходе.
По информации TUT.BY,
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«По канонам, должен постричься в монахи». Что ждет священника, жену которого жестоко убили в Озаричах
Отец Георгий после похорон супруги, которую убили в собственном доме, вернулся в Озаричи. В дом батюшка, говорят местные, не вернулся - он до сих пор опечатан.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)