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Google выпустила алгоритм для резюмирования текста

08.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Американская корпорация представила алгоритм SummAE AI.

Google выпустила алгоритм для резюмирования текста

Теперь искусственный интеллект сможет не только сделать выборку предложений, но и перефразировать заданный текст «своими словами».

Алгоритм работает практически без участия человек и может сделать резюмирование текста – его краткий пересказ.

Программное обеспечение работает на базе шумоподавляющего автокодировщика и декодера.

При «обучении» системы использовалось почти 100 тысяч фрагментов текста из базы данных ROCStories.

Во время разработки было создано три версии SummAE, из которых была выбрана лучшая.

Для оценки качества резюмирования использовалась метрика ROUGE. Специалисты Amazon Mechanical Turk оценили результат cгенерированной выборки как «естественный».

Источник: belnovosti.by

 
 
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Американская корпорация представила алгоритм SummAE AI. Теперь искусственный интеллект сможет не только сделать выборку предложений, но и перефразировать заданный...
 
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