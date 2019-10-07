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Уже в эту субботу в Борисове пройдет главный праздник хлеборобов «Дажынкi»

08.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Еще одна важная особенность этих областных «Дажынак» не только новый формат, но и место проведения праздника. В этот раз делегации районов, труженики села и другие приглашенные гости соберутся под открытым небом на стадионе «Борисов-Арена». Взгляд более 6 тыс. человек на протяжении полутора часов будет прикован к 20-метровой сцене со светодиодными экранами.

Ярким моментом праздника урожая станет также награждение жен хлеборобов. Именно благодаря их поддержке и заботе труженики села могут работать в поле с полной отдачей, зная, что дома их ждут и любят. Этот тыл дает уверенность в завтрашнем дне и придает силы в трудные минуты.

Финальным аккордом праздника станет авторская песня о Минской области – своеобразный гимн центрального региона. Концерт начнется в 14.00.

В Борисове продолжают благоустраивать улицы и дворы, но еще одним подарком для горожан, несомненно, станет долгожданное открытие средней школы №25, рассчитанной на 720 мест. Учреждение образования в этом году будут посещать более 500 учащихся 1-8 классов. Торжественное открытие учреждения образования (ул. Трусова, 20а) состоится в 12.30.

Напомним, общий каравай зерновых в этом году в Минской области составил 1,7 млн тонн. Каждая четвертая тонна зерна произведена на полях области. Средняя урожайность зерновых – 34 центнера с гектара, что на 6 центнеров больше уровня 2018 года. В отдельных районах этот показатель достигает 50 центнеров с гектара и выше.

Удельный вес в общем валовом сборе республики сахарной свеклы и вовсе около 40 процентов, картофеля – 36 процентов. Урожайность этих культур соответственно на 69 и 41 центнер выше прошлогодней.

Предполагается, что в мероприятиях примут участие более 15 тысяч человек.

Приглашаем всех жителей и гостей района на праздник!

 
 
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