ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода на неделю вперед: снова потепление?

08.10.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Холодная осенняя погода с ночными заморозками установилась накануне, местами по стране прошел первый мокрый снег. В ближайшие дни ее характер существенно не поменяется.

«Внимание! 7-8 октября (понедельник-вторник) в Беларуси сохранится холодная с ночными заморозками погода», – сообщили синоптики.

В понедельник было облачно с прояснениями, почти по всей территории прошли кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем воздух прогрелся в среднем по стране только до +3..+8°С.

В Минске 7 октября также был мокрый снег с дождем. Утром сегодня температура будет держаться около нуля, после обеда потеплеет до +4..+6°С, а к вечеру воздух остынет до +1..+3°С.

По предварительным прогнозам, в Беларусь еще вернется тепло: так, согласно данным на сегодня, теплеть начнет уже в середине недели: днем 9 октября в Минске будет до +11°С, а спустя неделю – в среду 16 октября – даже до +19°С.

https://sputnik.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики предупреждают о холодной погоде в Беларуси в ближайшие дни, соответствующая информация размещена на сайте республиканского гидрометцентра.
 
Новости дня
Новости общества
 
Шуміліна запрасіла на восеньскі кірмаш
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика