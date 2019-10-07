Погода на неделю вперед: снова потепление?

Источник материала: Единство

Холодная осенняя погода с ночными заморозками установилась накануне, местами по стране прошел первый мокрый снег. В ближайшие дни ее характер существенно не поменяется.

«Внимание! 7-8 октября (понедельник-вторник) в Беларуси сохранится холодная с ночными заморозками погода», – сообщили синоптики.

В понедельник было облачно с прояснениями, почти по всей территории прошли кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем воздух прогрелся в среднем по стране только до +3..+8°С.

В Минске 7 октября также был мокрый снег с дождем. Утром сегодня температура будет держаться около нуля, после обеда потеплеет до +4..+6°С, а к вечеру воздух остынет до +1..+3°С.

По предварительным прогнозам, в Беларусь еще вернется тепло: так, согласно данным на сегодня, теплеть начнет уже в середине недели: днем 9 октября в Минске будет до +11°С, а спустя неделю – в среду 16 октября – даже до +19°С.