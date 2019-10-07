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Вслед за школами ограничение на использование телефонов ввели в колледже: нужно сдать перед занятиями
08.10.2019 15:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вслед за
— Действительно, неделю назад во всех учебных кабинетах и производственных мастерских учреждения были установлены специальные деревянные боксы с пронумерованными ячейками, предназначенные для хранения мобильных устройств. Перед началом занятий учащиеся складывают туда свои смартфоны, предварительно отключив звук или питание, — сказал Андрей Стригельский.
По словам руководителя учебного заведения, учащиеся отнеслись к новшеству с пониманием.
— Соответствующее решение было принято на совете колледжа. И педагоги, и учащиеся, и администрация учреждения посчитали, что такой способ будет наиболее эффективным для того, чтобы повысить качество обучения и чтобы ребята не отвлекались во время занятий.
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Вслед за школами ограничение на использование телефонов ввели в колледже: нужно сдать перед занятиями
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