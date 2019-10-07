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Висел вниз головой, кричал. В Горках пенсионера снимали с уличного фонаря
08.10.2019 15:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Горках 8 октября спасатели сняли с уличного фонаря пенсионера. Он висел вниз головой, просил помочь,
Спасателей вызвали в 11.30. Сообщили, что на улице Куйбышева мужчина висит вниз головой на железобетонном столбе и просит помощи.
Как после выяснилось, 68-летний мужчина выполнял на столбе работы, оступился — и оказался в подвешенном состоянии за одну ногу вниз головой. Работники МЧС установили лестницу-стремянку, по которой мужчина самостоятельно спустился на землю. Медпомощь пенсионеру не понадобилась.
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Мужчину спасли сотрудники МЧС.
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