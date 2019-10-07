В Гомеле начинают включать отопление в офисах, на фабриках и заводах

Источник материала: Tut.by

С 8 октября в Гомеле начинают включать отопление в административных зданиях и на предприятиях. Соответствующее распоряжение подписал председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко.





Подача тепла в общественные, административные здания, на промышленные предприятия и другие объекты производится по согласованию с энергоснабжающей организацией при условии наличия паспорта готовности, сообщили TUT.BY в Гомельском городском ЖКХ.

Напомним , на прошлой неделе отопление включили в жилом фонде.