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В Гомеле начинают включать отопление в офисах, на фабриках и заводах
08.10.2019 16:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 8 октября в Гомеле начинают включать отопление в административных зданиях и на предприятиях. Соответствующее распоряжение подписал председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко.
Подача тепла в общественные, административные здания, на промышленные предприятия и другие объекты производится по согласованию с энергоснабжающей организацией при условии наличия паспорта готовности, сообщили TUT.BY в Гомельском городском ЖКХ.
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С сегодняшнего дня в Гомеле начинают включать отопление в административных зданиях и на предприятиях. Соответствующее распоряжение подписал председатель...
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