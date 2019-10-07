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Следователи Молодечно выясняют обстоятельства гибели парня, тело которого нашли в городском водоеме
08.10.2019 16:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По факту смерти 19-летнего парня в Молодечно идет доследственная проверка. Об этом
Напомним, ночью 6 октября, примерно в 03.00, молодой человек вышел из бара Black Fox на улице Космонавтов и отправился домой в пригород, деревню Вытроповщина. Но ни дома, ни по месту учебы в минском колледже он так и
Следователи рассказали, что при парне обнаружили его документы, деньги и другие личные вещи.
«При осмотре тела видимых телесных повреждений не выявлено. По предварительному заключению эксперта, причиной смерти является утопление», — рассказала официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.
Но окончательные результаты будут известны после судебно-медицинской экспертизы.
Следователи опрашивают родных и знакомых. Истребованы записи с камер наблюдения и разыскиваются возможные очевидцы происшествия.
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По предварительным данным, ни о каком криминале речи не идет.
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