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Следователи Молодечно выясняют обстоятельства гибели парня, тело которого нашли в городском водоеме

08.10.2019 16:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По факту смерти 19-летнего парня в Молодечно идет доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. По предварительным данным, смерть наступила в результате утопления, и видимых травм на теле нет.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

Напомним, ночью 6 октября, примерно в 03.00, молодой человек вышел из бара Black Fox на улице Космонавтов и отправился домой в пригород, деревню Вытроповщина. Но ни дома, ни по месту учебы в минском колледже он так и не появился. Спустя сутки его тело нашли в водоеме в городском парке.

Следователи рассказали, что при парне обнаружили его документы, деньги и другие личные вещи.

«При осмотре тела видимых телесных повреждений не выявлено. По предварительному заключению эксперта, причиной смерти является утопление», — рассказала официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Но окончательные результаты будут известны после судебно-медицинской экспертизы.

Следователи опрашивают родных и знакомых. Истребованы записи с камер наблюдения и разыскиваются возможные очевидцы происшествия.

 
 
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