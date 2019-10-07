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Из сквера в центре Минска исчезла скульптура «Девочка с зонтиком». Узнали, что с ней произошло

08.10.2019 16:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из Михайловского сквера, который находится неподалеку от вокзала, исчезла «Девочка с зонтиком». На днях это заметили читатели TUT.BY. Мы узнали, что произошло со скульптурой, которая уже пропадала и раньше.


Скульптура девочки с зонтиком исчезла на днях. В управлении «Центр» Минскзеленстроя рассказали, что на зонтике появились микроповреждения и трещины, так как детали у конструкции слишком тонкие.

— Все-таки это достояние страны, поэтому решили доверить реконструкцию профессионалам, чтобы скульптура не разрушилась. Сейчас ей занимается художественный комбинат. Демонтировали, чтобы выполнить работы в стационарных условиях — сделают косметический ремонт, почистят пескоструем. После реставрации «Девочка с зонтиком» вернется обновленной на то же место, — говорит руководитель управления Сергей Рожнов.


Он добавляет, что повреждений от вандалов у скульптуры не было.

На художественном комбинате пояснили, что работы не займут много времени и до конца недели скульптуру вернут на место в Михайловский сквер.

Напомним, «Девочка с зонтиком» уже исчезала из сквера. В 2012 году скульптуру демонтировали, чтобы сделать копию и установить ее в Сочи в санатории «Беларусь».

За все время существования композиции вандалы не раз ломали ее зонтик.


Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Скульптура появилась в Михайловском сквере в 2000 году. Ее изготовил Владимир Жбанов. Дырявый зонтик — напоминание о большом ливне, который стал причиной трагедии в метро на Немиге. Скульптура появилась вскоре после тех событий. Моделью для этой работы стала дочь скульптора, которая рассказывала, что из-за суеверий отец избегал ее портретного сходства с «Девочкой с зонтиком».

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Теги: Минск
 
 
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