В Бресте за убийство новорожденной дочери будут судить гражданку Туркменистана

Источник материала: Tut.by

28-летней гражданке Туркменистана предъявлено обвинение в убийстве дочери, сообщил в своем телеграм-канале Следственный комитет.

Обвиняемая — гражданка Туркменистана. В Бресте она посещала курсы в одном из университетов. Ребенок у нее родился 17 марта недоношенным и находился под наблюдением медиков. 10 мая их выписали из больницы.

Через некоторое время после выписки к ним пришла педиатр из поликлиники, чтобы осмотреть младенца, но ей никто не открыл дверь, а в телефонном разговоре женщина отказалась говорить, где ребенок. Тогда врачи обратились в милицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий мать все-таки нашли. На вопросы оперативников та отвечала путано, называя одновременно несколько версий исчезновения дочери. В итоге сообщила, что ребенок умер в результате несчастного случая , а она испугалась ответственности и труп оставила на берегу реки, но не помнит, где именно. Во время поисков тело ребенка нашли на берегу реки Мухавец.

Следователи установили, что 10 мая женщина в квартире своего знакомого перекрыла дыхательные пути дочери, в результате чего она скончалась. После этого обвиняемая спрятала тело ребенка в яме на берегу реки.

Женщине предъявлено обвинение в убийстве заведомого малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии. Она заключена под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.