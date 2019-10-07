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В Бресте за убийство новорожденной дочери будут судить гражданку Туркменистана
08.10.2019 16:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
28-летней гражданке Туркменистана предъявлено обвинение в убийстве дочери, сообщил в своем
Обвиняемая — гражданка Туркменистана. В Бресте она посещала курсы в одном из университетов. Ребенок у нее
Через некоторое время после выписки к ним пришла педиатр из поликлиники, чтобы осмотреть младенца, но ей никто не открыл дверь, а в телефонном разговоре женщина отказалась говорить, где ребенок. Тогда врачи обратились в милицию.
В результате оперативно-разыскных мероприятий мать все-таки нашли. На вопросы оперативников та отвечала путано, называя одновременно несколько версий исчезновения дочери. В итоге сообщила, что
Следователи установили, что 10 мая женщина в квартире своего знакомого перекрыла дыхательные пути дочери, в результате чего она скончалась. После этого обвиняемая спрятала тело ребенка в яме на берегу реки.
Женщине предъявлено обвинение в убийстве заведомого малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии. Она заключена под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Следователи установили, что 10 мая женщина в квартире своего знакомого перекрыла дыхательные пути дочери, в результате чего она скончалась.
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