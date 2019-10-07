В Сморгони вынесли приговор мужчине, который угрожал прохожим пистолетом

Источник материала: Tut.by

В Сморгони осудили мужчину, который, будучи пьяным, в середине лета грозил прохожим, что будет стрелять в них из пистолета — и даже показал его. 3 октября суд Сморгонского района решил, что мужчина виновен в хулиганстве, ему назначен арест на 3 месяца, сообщает Верховный суд.

Напомним, все произошло в Сморгони 29 июля этого года около на стоянке такси на улице Гагарина. Мужчина грозил прохожим, что будет стрелять в них из пистолета — и даже показал его. Люди спрятались за машины и вызвали милицию. Позже оказалось, что пистолет был пневматический и не был заряжен.

Также по решению суда мужчина теперь не может заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на 4 года и 4 месяца.

Приговор в законную силу не вступил.