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В Сморгони вынесли приговор мужчине, который угрожал прохожим пистолетом
08.10.2019 17:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Сморгони осудили мужчину, который, будучи пьяным, в середине лета грозил прохожим, что будет стрелять в них из пистолета — и даже показал его. 3 октября суд Сморгонского района решил, что мужчина виновен в хулиганстве, ему назначен арест на 3 месяца,
Напомним,
Также по решению суда мужчина теперь не может заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на 4 года и 4 месяца.
Приговор в законную силу не вступил.
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3 октября суд Сморгонского района вынес решение: мужчина признан виновным по статье «Хулиганство» и ему назначено наказание в виде ареста на срок 3 месяца.
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