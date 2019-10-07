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Контролеры провели первые проверки по новым правилам
08.10.2019 18:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНововведение связано со снижением реализации проездных документов и увеличением числа безбилетных пассажиров.
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Предъявить проездной. В столице на скоростных и зкспресс-маршрутах автобусов с сегодняшнего дня оплату проезда проверяют по-новому. Контролеры могут остановить...
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