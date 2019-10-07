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Контролеры провели первые проверки по новым правилам

08.10.2019 18:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Нововведение связано со снижением реализации проездных документов и увеличением числа безбилетных пассажиров.
 
 
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