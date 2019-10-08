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Из-за отсутствия электричества остановилось движение 13 троллейбусных маршрутов
09.10.2019 06:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске небольшой транспортный коллапс — остановилось движение сразу нескольких троллейбусных маршрутов. Информацию подтвердили в «Минсктрансе».
«С 05.00 на ул. Харьковской, Гусовского, 3-е Сентября, 4-й Троллейбусный парк из-за отсутсвия напряженияна на контактной сети произошла остановка движения троллейбусов», — рассказали на предприятии.
Остановилось движение на маршрутах троллейбусов № 4,7,9,13,14,31,44,48,54,55,57,58,77.
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Остановилось движение на маршрутах троллейбусов № 4,7,9,13,14,31,44,48,54,55,57,58,77.
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