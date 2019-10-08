Зарплата для счастья, отсрочка для тунеядцев и жезлы для контролеров - все за вчера

Белорусы рассказали, какая зарплата нужна им для счастья. Не такая уж и высокая, кстати. Россиянам чуть ли не в два раза больше платить надо. Мы, удивленные, даже спросили у психолога, что говорит о нас неумение мечтать с размахом? Он в ответ рассказал о гедонистической беговой дорожке и о том, что одной зарплаты для счастья мало всегда.
Так что если дохода у вас нет вообще никакого, счастья может добавить хорошая новость.Тунеядцам снова дали отсрочку. Газ и отопление они будут оплачивать по полным тарифам не с 1 октября этого года, как планировалось, а с 1 мая 2020 года.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Добираетесь до работы на общественном транспорте? Имейте в виду: контролеры в Минскеначали проверять оплату проезда по-новому. У них теперь есть жезлы, и они могут тормозить автобусы на остановках, которые те обычно проезжают. Мы сходили с ними в рейд и проверили, как все работает. «Зайцев» во время эксперимента оказалось больше обычного.
Пока от источника: Александр Лукашенко 12 ноября с официальным визитом посетит Австрию. Последние 10 лет он в ЕС, за редким исключением, не выбирался.
Зато с новым украинским президентом у белорусского, судя по всему, отношения сложились хорошие. Вот какую характеристику Лукашенко дал Зеленскому: «Настоящий, крепкий человек, патриот своей страны. Абсолютно нормальный политик, готовый решить эту проблему. Он готов к трудным решениям для достижения мира. И мы в этом его поддерживаем».
Тем временем симпатии к России у белорусов становятся слабее. Не пропустите глубокий разговор с профессором Андреем Вардомацким об интересных открытиях его исследования, причинах и противоречиях в отношении белорусов к России и Евросоюзу.
Первый энергоблок БелАЭС в Островце готов на 95%, второй — на 70%. Но ядерное топливо в страну еще не завезли, сообщили в Минэнерго. И хотя завозить его планируют из России, накануне заместитель министра энергетики США предложил поставлять ядерное топливо на БелАЭС из Америки. Наш министр говорит, что Беларусь такую возможность даже не обсуждала.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
В Минске исчезла легендарная скульптура девочки с зонтиком. Узнали, что случилось и ждать ли ее обратно.
В суде по громкому делу начальника управления Минздрава Людмилы Реутской дала показания ключевой свидетель — Лариса Рубцова, возглавлявшая представительство фармацевтической компании. Говорит, что передала в качестве взятки 26 тысяч 100 долларов — «это все мои собственные деньги, которые получала в виде зарплаты и бонусов». В обвинении сказано и о том, как она кормила чиновника в ресторане. Наш колумнист по этому поводу рассуждает, зачем на судах обсуждают пирожные и сыры и почему от лосося с «элитным алкоголем» воротит не только коррупционера.
Найдите время, чтобы прочитать две тяжелые, но дающие надежду жизненные истории. Одна из них — об Александре Савич, которая в 12 лет попала в страшную аварию, в которой потеряла родителей и едва не лишилась возможности ходить, для нее даже купили место на кладбище. Спустя годы она рассказала о том, какой была ее физическая и психологическая реабилитация.
Вторая — о Василисе Армяниновой, которая в 6 лет пережила инсульт. Ей пришлось заново учиться дышать, говорить и ходить. Такой результат стоил родителям колоссальных усилий: когда Минздрав отказал в возможности реабилитироваться за границей (по причине недостаточного потенциала), они продолжили непосильное по финансам лечение в Германии, а позже оформились в чужой стране как беженцы.
Священник отец Георгий после похорон матушки, которую убили в собственном доме, вернулся в Озаричи. В Туровской епархии рассказали, что пока суд не вынесет приговор по этому делу, батюшке рекомендовано воздерживаться от всяких священных действий.
Узнали, что в других странах производят из мусора, как растят чистые помидоры недалеко от полигона отходов, можно ли заработать на старых шинах и кто платит по 400 евро за треш-сумки.
Белорусский фотограф Димид Важник обнаружил в Осиповичском районе стадо зубров более чем в сто голов, стал свидетелем боя за роль вожака и смог это заснять. Впечатляет, правда?
О СПОРТЕ
Накануне вылета в Ригу, где начнется очередное выездное турне минского «Динамо» в КХЛ, клуб осталсябез двух основных вратарей — Юнаса Энрота и Александра Осипкова.
В сети разгорелся очередной конфликт между комментатором Василием Уткиным и генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки. Он выложил видео с обидной подписью, она предложила ему оплатить визит к врачу.
Посмотрели, что постят в Instagram спортсмены и сделали отличную подборку: страстная Соболенко, Азаренко с сыном, Шарапова на пляже.
И напоследок лайфхак. Выбрали 11 продуктов с Комаровки, которые вам и в голову не придет покупать, — а шеф-повар очень рекомендует. Топинамбур, репа, редька, говяжьи хвосты — главное, что в статье есть рекомендации о том, что с ними делать. Креативного дня!
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