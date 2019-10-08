Зарплата для счастья, отсрочка для тунеядцев и жезлы для контролеров - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Белорусы рассказали , какая зарплата нужна им для счастья. Не такая уж и высокая, кстати. Россиянам чуть ли не в два раза больше платить надо. Мы, удивленные, даже спросили у психолога, что говорит о нас неумение мечтать с размахом? Он в ответ рассказал о гедонистической беговой дорожке и о том, что одной зарплаты для счастья мало всегда.

Так что если дохода у вас нет вообще никакого, счастья может добавить хорошая новость .Тунеядцам снова дали отсрочку. Газ и отопление они будут оплачивать по полным тарифам не с 1 октября этого года, как планировалось, а с 1 мая 2020 года.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Добираетесь до работы на общественном транспорте? Имейте в виду: контролеры в Минске начали проверять оплату проезда по-новому . У них теперь есть жезлы, и они могут тормозить автобусы на остановках, которые те обычно проезжают. Мы сходили с ними в рейд и проверили, как все работает. «Зайцев» во время эксперимента оказалось больше обычного.

. У них теперь есть жезлы, и они могут тормозить автобусы на остановках, которые те обычно проезжают. Мы с ними в рейд и проверили, как все работает. «Зайцев» во время эксперимента оказалось больше обычного. Пока от источника: Александр Лукашенко 12 ноября с официальным визитом посетит Австрию . Последние 10 лет он в ЕС, за редким исключением, не выбирался.

. Последние 10 лет он в ЕС, за редким исключением, не выбирался. какую характеристику Лукашенко дал Зеленскому: «Настоящий, крепкий человек, патриот своей страны. Абсолютно нормальный политик, готовый решить эту проблему . Он готов к трудным решениям для достижения мира. И мы в этом его поддерживаем». Зато с новым украинским президентом у белорусского, судя по всему, отношения сложились хорошие. ВотЛукашенко дал Зеленскому: «Настоящий, крепкий человек, патриот своей страны.. Он готов к трудным решениям для достижения мира. И мы в этом его поддерживаем».

симпатии к России у белорусов становятся слабее . Не пропустите глубокий разговор с профессором Андреем Вардомацким об интересных открытиях его исследования, причинах и противоречиях в отношении белорусов к России и Евросоюзу. Тем временем. Не пропуститес профессором Андреем Вардомацким об интересных открытиях его исследования, причинах и противоречиях в отношении белорусов к России и Евросоюзу.

готов на 95% , второй — на 70%. Но ядерное топливо в страну еще не завезли, сообщили в Минэнерго. И хотя завозить его планируют из России, накануне заместитель министра энергетики США предложил поставлять ядерное топливо на БелАЭС из Америки. Наш министр говорит , что Беларусь такую возможность даже не обсуждала. Первый энергоблок БелАЭС в Островце, второй — на 70%. Но, сообщили в Минэнерго. И хотя завозить его планируют из России, накануне заместитель министра энергетики США предложил поставлять ядерное топливо на БелАЭС из Америки. Наш министр, что Беларусь такую возможность даже не обсуждала.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

В Минске исчезла легендарная скульптура девочки с зонтиком. Узнали , что случилось и ждать ли ее обратно.





В суде по громкому делу начальника управления Минздрава Людмилы Реутской дала показания ключевой свидетель — Лариса Рубцова, возглавлявшая представительство фармацевтической компании. Говорит, что передала в качестве взятки 26 тысяч 100 долларов — «это все мои собственные деньги, которые получала в виде зарплаты и бонусов». В обвинении сказано и о том, как она кормила чиновника в ресторане. Наш колумнист по этому поводу рассуждает , зачем на судах обсуждают пирожные и сыры и почему от лосося с «элитным алкоголем» воротит не только коррупционера.

ключевой свидетель — Лариса Рубцова, возглавлявшая представительство фармацевтической компании. Говорит, что — «это все мои собственные деньги, которые получала в виде зарплаты и бонусов». В обвинении сказано и о том, как она кормила чиновника в ресторане. Наш колумнист по этому поводу , зачем на судах обсуждают пирожные и сыры и почему от лосося с «элитным алкоголем» воротит не только коррупционера. Найдите время, чтобы прочитать две тяжелые, но дающие надежду жизненные истории. Одна из них — об Александре Савич, которая в 12 лет попала в страшную аварию , в которой потеряла родителей и едва не лишилась возможности ходить, для нее даже купили место на кладбище. Спустя годы она рассказала о том, какой была ее физическая и психологическая реабилитация.

, в которой потеряла родителей и едва не лишилась возможности ходить, для нее даже купили место на кладбище. Спустя годы она о том, какой была ее физическая и психологическая реабилитация. Вторая — о Василисе Армяниновой, которая в 6 лет пережила инсульт . Ей пришлось заново учиться дышать, говорить и ходить. Такой результат стоил родителям колоссальных усилий: когда Минздрав отказал в возможности реабилитироваться за границей (по причине недостаточного потенциала), они продолжили непосильное по финансам лечение в Германии, а позже оформились в чужой стране как беженцы .

. Ей пришлось заново учиться дышать, говорить и ходить. Такой результат стоил родителям колоссальных усилий: когда Минздрав отказал в возможности реабилитироваться за границей (по причине недостаточного потенциала), они продолжили непосильное по финансам лечение в Германии, а позже . Священник отец Георгий после похорон матушки, которую убили в собственном доме, вернулся в Озаричи . В Туровской епархии рассказали, что пока суд не вынесет приговор по этому делу, батюшке рекомендовано воздерживаться от всяких священных действий .

. В Туровской епархии рассказали, что пока суд не вынесет приговор по этому делу, . Узнали, что в других странах производят из мусора , как растят чистые помидоры недалеко от полигона отходов, можно ли заработать на старых шинах и кто платит по 400 евро за треш-сумки.





Белорусский фотограф Димид Важник обнаружил в Осиповичском районе стадо зубров более чем в сто голов, стал свидетелем боя за роль вожака и смог это заснять . Впечатляет, правда?

О СПОРТЕ

Накануне вылета в Ригу, где начнется очередное выездное турне минского «Динамо» в КХЛ, клуб остался без двух основных вратарей — Юнаса Энрота и Александра Осипкова.

— Юнаса Энрота и Александра Осипкова. В сети разгорелся очередной конфликт между комментатором Василием Уткиным и генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки. Он выложил видео с обидной подписью, она предложила ему оплатить визит к врачу .

между комментатором Василием Уткиным и генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки. Он выложил видео с обидной подписью, она . Посмотрели, что постят в Instagram спортсмены и сделали отличную подборку : страстная Соболенко, Азаренко с сыном, Шарапова на пляже.

Все новости вторника, 8 октября





И напоследок лайфхак. Выбрали 11 продуктов с Комаровки , которые вам и в голову не придет покупать, — а шеф-повар очень рекомендует. Топинамбур, репа, редька, говяжьи хвосты — главное, что в статье есть рекомендации о том, что с ними делать. Креативного дня!

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