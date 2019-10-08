Житель Столинского района подобрал тушку мертвого бобра на корм собакам - и попал на крупный штраф

Источник материала: Tut.by

Жителю Столинского района придется заплатить почти 700 рублей за мертвого бобра, пишет «Медиа-Полесье» .

В марте 2019 года житель деревни Викоровичи Столинского района подобрал на дамбе мертвого бобра. Тушу он принес домой, чтобы скормить своим собакам. Когда о произошедшем узнали сотрудники межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, мужчину привлекли к ответственности за незаконную транспортировку туши дикого животного.

В результате сельчанин получил 510 рублей штрафа. Кроме того его обязали возместить и стоимость бобра — 178,5 рублей.