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Житель Столинского района подобрал тушку мертвого бобра на корм собакам - и попал на крупный штраф
09.10.2019 07:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жителю Столинского района придется заплатить почти 700 рублей за мертвого бобра, пишет
В марте 2019 года житель деревни Викоровичи Столинского района подобрал на дамбе мертвого бобра. Тушу он принес домой, чтобы скормить своим собакам. Когда о произошедшем узнали сотрудники межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, мужчину привлекли к ответственности за незаконную транспортировку туши дикого животного.
В результате сельчанин получил 510 рублей штрафа. Кроме того его обязали возместить и стоимость бобра — 178,5 рублей.
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В общей сложности насчитали почти 700 рублей.
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