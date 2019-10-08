В Могилеве будут обсуждать уплотнение и застройку города в целом. Пойдете?

Источник материала: Tut.by

Могилевчан зовут обсудить проблемы уплотнения застройки в городе. Так, Центр городских инициатив предлагает начать новый сезон дискуссий об актуальных проблемах Могилева «Городской диалог».



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Могилевский горисполком

На дискуссии обсудят проблемы, c которыми сталкиваются жители домов, во дворах которых строят новые объекты. А также проблемы проведения общественных обсуждений, видение градостроительной политики.

Каким образом должен застраиваться город? Стоит ли уплотнять существующие районы новыми многоэтажками? Стоит ли строить новые здания на месте зеленых зон? Как эффективно учитывать интересы людей при планировании застройки? Ответы на эти вопросы предлагают найти во время дискуссии. На нее приглашают всех заинтересованных.

Дата — 10 октября, четверг. Время — 19.00. Место — тайм-кафе «Небо» на улице Ленинской, 7, 3 этаж. Вход свободный.