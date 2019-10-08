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«Если б я был мэром». Житель Витебска знает, что делать с заводами-заброшками и транспортом в Билево
09.10.2019 08:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Хороших идей много не бывает, считает витеблянин Сергей Машимов — и предлагает читателям познакомиться со своими предложениями по улучшению Витебска на конкурс TUT.BY
В городе много зданий бывших заводов и фабрик, которые не используются из-за банкротства, уменьшения производственных линий. Их можно сдать в безвозмездное пользование предпринимателям, организациям. Они благоустроят эти территории и создадут тут новые рабочие места.
Если бы я был мэром, то решил бы транспортную проблему в Билево. Жители этого микрорайона, чтобы поехать на работу, выходят намного раньше, так как автобусы и маршрутки забиты до отказа. А интервал движения транспорта довольно большой — 15−20 минут.
Автопарк города располагает достаточным количеством автобусов для перевозки пассажиров, но там не хватает водителей. Поэтому надо простимулировать их хорошей зарплатой и лучшими условиями труда.
К слову, в Билево стоит оградить забором кладбище: сразу перед ним начали делать зону отдыха. И как-то не очень хорошо отдыхать и веселиться, глядя на могилы.
В центре города
Я бы провел опрос среди горожан, как восстановить парк, и реализовал бы их предложения.
Власти — молодцы, что благоустроили парк Победителей: поставили карусели, сделали дорожки, посадили деревья. Но и одновременно здесь устроили место для пьянок. Палатки — на каждом шагу, музыка громкая, люди выпившие, общественного туалета нет. Стоят 10−15 кабинок, но работает одна-две. Я бы перенес палатки с алкоголем в другое место.
Возле Летнего амфитеатра — огромная площадка, которая используется только зимой под каток. Распорядился бы сделать тут качественный, безопасный скейт-парк. Из-за недоработки нынешнего проекта в июле этого года здесь
В Витебске очень много торговых центров, где половина площадей пустует. И еще несколько ТЦ строят. Вместо очередного такого объекта нужно сделать аквапарк.
А из одного ТЦ устроить хороший магазин стройматериалов, инструментов и проч. Ведь, чтобы купить все это в Витебске, надо объездить весь город. Рынки и магазинчики для стройки разбросаны в разных микрорайонах.
Очень серый у нас город (хотя подвижки есть, но только в центре). Хочется раскрасить здания в позитивные цвета. Для этого нужно поддерживать такие идеи, как например,
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«Если б я был мэром». Житель Витебска знает, что делать с заводами-заброшками и транспортом в Билево
«В Витебске очень много торговых центров, где половина площадей пустует. И еще несколько ТЦ строят. Вместо очередного такого объекта нужно сделать аквапарк», -...
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