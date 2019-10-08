«Если б я был мэром». Житель Витебска знает, что делать с заводами-заброшками и транспортом в Билево

Источник материала: Tut.by

Хороших идей много не бывает, считает витеблянин Сергей Машимов — и предлагает читателям познакомиться со своими предложениями по улучшению Витебска на конкурс TUT.BY «Если б я был мэром» . По его мнению, нужно пустить больше транспорта в Билево и отдать заброшенные заводы и фабрики предпринимателям. Итак, мэр Сергей бы…



Территория бывшей мебельной фабрики в Витебске. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Отдал заводы-заброшки предпринимателям

В городе много зданий бывших заводов и фабрик, которые не используются из-за банкротства, уменьшения производственных линий. Их можно сдать в безвозмездное пользование предпринимателям, организациям. Они благоустроят эти территории и создадут тут новые рабочие места.

Пустил больше транспорта в Билево

Если бы я был мэром, то решил бы транспортную проблему в Билево. Жители этого микрорайона, чтобы поехать на работу, выходят намного раньше, так как автобусы и маршрутки забиты до отказа. А интервал движения транспорта довольно большой — 15−20 минут.

Автопарк города располагает достаточным количеством автобусов для перевозки пассажиров, но там не хватает водителей. Поэтому надо простимулировать их хорошей зарплатой и лучшими условиями труда.

К слову, в Билево стоит оградить забором кладбище: сразу перед ним начали делать зону отдыха. И как-то не очень хорошо отдыхать и веселиться, глядя на могилы.



Площадь Победы в Витебске. 1984 год. Фото: vandrouka.by

Вернул сквер на площадь Победы и убрал бы палатки с алкоголем из парка Победителей

В центре города был замечательный парк с деревьями, фонтанами, скамейками, дорожками для прогулок. Теперь там — сцена и засохшие туи в горшках.

Я бы провел опрос среди горожан, как восстановить парк, и реализовал бы их предложения.

Власти — молодцы, что благоустроили парк Победителей: поставили карусели, сделали дорожки, посадили деревья. Но и одновременно здесь устроили место для пьянок. Палатки — на каждом шагу, музыка громкая, люди выпившие, общественного туалета нет. Стоят 10−15 кабинок, но работает одна-две. Я бы перенес палатки с алкоголем в другое место.

Сделал безопасный скейт-парк

Возле Летнего амфитеатра — огромная площадка, которая используется только зимой под каток. Распорядился бы сделать тут качественный, безопасный скейт-парк. Из-за недоработки нынешнего проекта в июле этого года здесь погиб подросток-велосипедист. А скейт-парк закрыли.

Построил бы аквапарк и хороший магазин стройматериалов

В Витебске очень много торговых центров, где половина площадей пустует. И еще несколько ТЦ строят. Вместо очередного такого объекта нужно сделать аквапарк.

А из одного ТЦ устроить хороший магазин стройматериалов, инструментов и проч. Ведь, чтобы купить все это в Витебске, надо объездить весь город. Рынки и магазинчики для стройки разбросаны в разных микрорайонах.



Проект «Метамарфозы горада» из Витебска, который победил в конкурсе Socialweekend. Фото предоставлено организаторами

Раскрасил бы Витебск в яркие цвета и создал побольше стоянок

Очень серый у нас город (хотя подвижки есть, но только в центре). Хочется раскрасить здания в позитивные цвета. Для этого нужно поддерживать такие идеи, как например, проект «Метамарфозы горада» , победивший в конкурсе Socialweekend. Если его авторы найдут деньги, то на витебских домах нарисуют картины, светящиеся ночью.

До 15 октября присылайте свои работы на конкурс «Если б я был мэром» в виде документа в формате doc или docx на электронный адрес: matveeva@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром». Подробные правила конкурса смотрите по ссылке . Дерзайте! Если вам что-то непонятно — мы всегда готовы ответить на вопросы наших читателей по телефону минской редакции TUT.BY: +375 17 239−57−05.

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