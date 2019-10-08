В рамках проекта «Беларусь помнит» в Борисовской районной библиотеке им. И.Х. Колодеева открылись две передвижные фотовыставки

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Потому не случайно в числе почетных гостей на открытии фотоэкспозиций присутствовали заместитель председателя Белорусского союза женщин Л.С. Ананич и директор Музея истории Великой Отечественной войны В.С. Воропаев. Но самым главным гостем мероприятия стала ветеран Великой Отечественной войны, бывшая партизанка Зинаида Никифоровна Рыдлевская, которую во время войны вместе с отцом и старшей сестрой сфотографировал фронтовой корреспондент. Ей тогда было 15 лет.

Копия фотографии членов семьи Рыдлевских находится в постоянной экспозиции Музея истории Великой Отечественной войны.

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