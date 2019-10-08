ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В рамках проекта «Беларусь помнит» в Борисовской районной библиотеке им. И.Х. Колодеева открылись две передвижные фотовыставки

09.10.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Потому не случайно в числе почетных гостей на открытии фотоэкспозиций присутствовали заместитель председателя Белорусского союза женщин Л.С. Ананич и директор Музея истории Великой Отечественной войны В.С. Воропаев. Но самым главным гостем мероприятия стала ветеран Великой Отечественной войны, бывшая партизанка Зинаида Никифоровна Рыдлевская, которую во время войны вместе с отцом и старшей сестрой сфотографировал фронтовой корреспондент. Ей тогда было 15 лет.

Копия фотографии членов семьи Рыдлевских находится в постоянной экспозиции Музея истории Великой Отечественной войны.

Подробности читайте на страницах газеты «Адзінства».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторами проекта «Беларусь помнит» являются РОО «Белорусский союз женщин» и Музей истории Великой Отечественной войны.
 
Новости дня
Новости общества
 
Пинский районный центр занятости объявил о срочном формировании групп для обучения профессиям продавца и повара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2019
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские теплые толстовки в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика