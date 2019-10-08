Мы делаем право доступным для всех! Региональному центру правовой информации Гомельской области – 20 лет

Источник материала: Газета Авангард





Жизнь каждого из нас связана с нормами права. Мы совершаем покупки в магазине – нас защищает закон о защите прав потребителей, мы уплачиваем налоги, определённые налоговым кодексом, мы все являемся участниками дорожного движения, регулируемого правилами дорожного движения.

Конституцией каждому гражданину Беларуси гарантировано право на получение полной, достоверной правовой информации. Обеспечением доступа к правовой информации в рамках функционирования и развития созданной в нашей стране государственной системы правовой информации занимается Национальный центр правовой информации Республики Беларусь (НЦПИ).

В НЦПИ поступают все принимаемые в государстве правовые акты, здесь они регистрируются в Национальном реестре правовых актов, проходят редакторскую обработку, публикуются на Национальном правовом Интренет-портале (pravo.by) и включаются в информационно-поисковые системы (ИПС) ”ЭТАЛОН-ONLINE“ и ”ЭТАЛОН“. В результате любой человек может получить доступ к интересующим его правовым документам любым удобным способом. Таким образом, НЦПИ является проводником правовых документов между органами власти и пользователями (гражданами и юридическими лицами).

В Гомельской области таким проводником государственной политики в области правовой информатизации является филиал НЦПИ – Региональный центр правовой информации Гомельской области (РЦПИ) .

1 октября 2019 года семь филиалов НЦПИ, в том числе РЦПИ Гомельской области, отмечают юбилейный двадцатый день рождения.

20 лет мы обеспечиваем эталонной правовой информацией, содержащейся в ИПС ”ЭТАЛОН-ONLINE“ и ”ЭТАЛОН“, от первоисточника, Гомельский облисполком и все местные органы управления и самоуправления, правоохранительные органы региона. Ведь у тех, кто принимает решения от имени, именем Республики Беларусь права на ошибку нет.

В содержащихся в ИПС ”ЭТАЛОН“ и ”ЭТАЛОН-ONLINE“ правовых актах все запятые проставлены в полном соответствии с оригиналами документов. ИПС позволяют получить доступ ко всему законодательству Республики Беларусь, судебной практике, международным договорам. Эти системы являются официальными источниками правовой информации в Беларуси. Чтобы изучить опыт коллег или подкрепить принимаемое решение мнением экспертов, дополнительно в данные системы включаются материалы правоприменительной практики (статьи, аналитические материалы, комментарии к правовым актам и т.д.), формы документов.

Наполнение банков данных, официальность и актуальность нашей правовой информации привлекает все новых пользователей систем. НЦПИ первыми в стране получают и, соответственно, мы первые в стране имеем возможность предоставить нашим пользователям вновь принятые правовые акты. Востребованность ЭТАЛОНа среди субъектов хозяйствования растёт из года в год.

Информация, предоставляемая в эталонном банке данных не только востребована, но и жизненно необходима для всех. Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с необходимостью найти тот или иной правовой акт. Избалованный интернетом пользователь воспользуется первым попавшимся поисковиком — и через несколько секунд на экране монитора высвечивается нужная информация. Но не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. В большинстве своём правовые акты в глобальной сети представлены далеко не в последней редакции, а это значит, что велика вероятность не докопаться до истины. Отсюда возникает закономерный вопрос: так как же получить доступ к актуальным правовым актам? Ответ: обратиться в РЦПИ. В нашей стране создана и функционирует государственная система правовой информации. Она охватывает и регулирует все вопросы движения правовой информации от субъекта, который ее формирует, до того, кто в ней нуждается. Таким образом, государство взяло на себя ответственность за создание системы широкого доступа всех заинтересованных к полной, достоверной и своевременной правовой информации.

С развитием цифровизации документооборота встал вопрос о создании интегрированной системы правовых актов. Чтобы, скажем, специалист или руководитель предприятия мог пользоваться внутренними документами предприятия (приказами, инструкциями и др.) ”в связке“ с законодательством, комплексно изучая тот или иной правовой вопрос. Кроме того, это удобный и самый быстрый способ оперативно знакомить с правовыми актами все подведомственные и подчиненные организации. Для этих целей разработан и успешно используется в деятельности госорганов и организаций программный продукт – банк данных локальных правовых актов, включенный в правовую систему ”ЭТАЛОН“. В Гомельской области такие ресурсы формируют более ста государственных органов и организаций, они содержат десятки тысячи документов, регулярно пополняются и активно используются пользователями области, численность которых неуклонно увеличивается, что также является одним из результатов работы РЦПИ.

В век стремительного развития информационных технологий многие по-прежнему предпочитают традиционные, в том числе печатные, источники информации. Поэтому НЦПИ не прекращает свою издательскую деятельность. Выпускаются печатные издания с актуальными текстами кодексов, Конституции, ПДД, сборников правовых актов, комментированные издания. РЦПИ тесно сотрудничают с предприятиями книготорговой сети, в которых представлено порядка 50 печатных изданий НЦПИ. В каждом магазине Гомельской области Белкнига Вы найдете широкую линейку изданий НЦПИ, а в киосках Белсоюзпечати – Конституцию, Правила дорожного движения и еще один современный бестеллер – Избирательный кодекс Республики Беларусь. Преподаватели и курсанты автошкол также предпочитают наши издания Правил дорожного движения, и не только за их актуальность, качество, доступную цену, но и за дополнительную информацию (ответственность участников дорожного движения, техосмотр автомобиля, перечень вложений в автомобильную аптечкуаптечку), включённую в сборник.

Об открытости государства судят по доступности его правовых актов. В этой цели РЦПИ совместно с управлением культуры Гомельского облисполкома создано 84 публичных центров правовой информации при библиотеках области (ПЦПИ) (совместный проект Министерства культуры и Национального центра правовой информации Республики Беларусь), которые обеспечивают гражданам свободный доступ к официальной, достоверной и актуальной правовой информации, создаваемой НЦПИ.

Каждый ПЦПИ оснащен ИПС ”ЭТАЛОН“, Национальным реестром правовых актов Республики Беларусь и другими официальными изданиями НЦПИ. Таким образом, для граждан создается реальная возможность свободного (бесплатного) ознакомления с любым нормативным правовым актом Республики Беларусь.

Мы не только одними из первых в республике открыли в 2001 году ПЦПИ на базе Гомельской областной универсальной библиотеки им. В.И. Ленина, но и, спустя 17 лет подтвердили первенство, получив на республиканском конкурсе ”Лучший ПЦПИ Республики Беларусь“ первые места среди ПЦПИ, созданных на базе областных и детских библиотек (филиал 16 ГГЦБС).

Граждане, которым самостоятельно сложно разобраться в правовых лабиринтах могут смело обращаться и доверять нашим местным нотариусам и адвокатам, которые все 20 лет тесно сотрудничают с РЦПИ и используют в работе официальные источники информации. Не зря все профессиональные юристы нам доверяют, ведь мы в одной системе – системе права.

РЦПИ активно участвует в деятельности по правовому просвещению граждан, мероприятиях по повышению правовой культуры и правовой грамотности населения Гомельской области. Специалисты и руководитель участвуют в форумах, семинарах, конференциях, круглых столах, посвященных правовым вопросам, тесно сотрудничают с адвокатами и нотариусами, взаимодействуют со СМИ. Проводятся бесплатные семинары на базе учреждений образования, культуры, в государственных органах по вопросам функционирования Национального реестра правовых актов, эталонного банка данных правовой информации, Национального правового Интернет-портала, Детского правового сайта, Правового форума Беларуси, ПЦПИ. За 9 месяцев юбилейного для нас года РЦПИ проведено более 40 семинаров, участие в которых приняли около тысячи слушателей.

Участвуя в мероприятиях, обеспечивающих реализацию государственной политики по формированию и развитию правовой культуры и правосознания граждан, мы стараемся найти подходящий формат предоставления информации для каждого. Так, в составе ЭТАЛОНа учреждениям образования предоставлены тематические банки данных Права несовершеннолетних и Образование. Особое внимание уделяем детской аудитории. На Детском правовом сайте mir.pravo.by размещается правовая информация, которая будет полезна для применения в различных жизненных ситуациях для детей и подростков.

РЦПИ принимает участие в региональных благотворительных акциях и мероприятиях, в ходе которых не только осуществляется информирование о возможностях и источниках получения официальной правовой информации, но и оказывается помощь нуждающимся. В этом году, отмечая 20-летие с момента создания наших филиалов, мы участвуем в акции ”20 добрых дел РЦПИ“, в рамках которой вручили выпускникам 2019 года правила поступления в учреждения образования, совместно с Гомельским областным управлением ГАИ ратовали за правовую грамотность водителей на Гомельских дорогах и порадовали каждого участника акции подарками от РЦПИ и нашим изданием ПДД. Впереди – посещение воспитанников гомельского детского сада для детей с нарушением слуха, которым мы приготовили подарки.

Подводя итог, отметим, что за эти 20 лет благодаря проводимой в области работе достигнуто многое: все органы местного управления и большинство организаций и субъектов хозяйствования обеспечены доступом к официальной правовой информации посредством правовых систем ”ЭТАЛОН“ и ”ЭТАЛОН-ONLINE“; создана сеть ПЦПИ; ведутся банки данных локальных правовых актов; печатные издания НЦПИ представлены на полках большинства книжных магазинов области.

Можно с уверенностью сказать: сейчас актуальная и достоверная правовая информация в Беларуси доступна каждому!