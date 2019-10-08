Сегодня отмечается Всемирный день почты

Источник материала: Газета Авангард

9 октября в 50-й раз отмечается Всемирный день почты. Согласитесь, как бы стремительно не развивались общество и современные технологии, перемещение грузов и корреспонденции было, есть и будет неотъемлемой частью нашей жизни. И эти функции возложены на работников почтовой связи.





Накануне праздника «Авангард» встретился с начальником Буда-Кошелевского участка почтовой связи Татьяной Зятиковой, узнал, чем сегодня живет эта отрасль, а заодно и познакомился с лучшими работниками организации.

– Сегодня сеть почтовой связи Будакошелевщины насчитывает 25 стационарных и 5 передвижных отделений, а также участок моторизованной доставки, которые обслуживают 230 населенных пунктов. У нас трудятся 117 человек. Все структурные подразделения РУП «Белпочта» работают в формате «на селе – как в городе», то есть в сельском и городском отделении почтовой связи перечень услуг и технология их оказания абсолютно одинаковы. Мы ежед-невно принимаем и обрабатываем корреспонденцию, доставляем подписчикам газеты и журналы, выдаем пенсии, а также оказываем более 50 видов непрофильных услуг. Поэтому неудивительно, что теперь почтовые отделения, где представлен широкий ассортимент товаров, нередко сравнивают с магазинами. Мы всегда готовы прийти и домой, и в офис. В этом плане почта является одной из самых приближенных к своим клиентам служб, а почтальоны – это в большинстве своем хорошо знакомые многим люди, которых ждут с нетерпением и неизменно рады видеть.

В объектах почтовой связи района внедрены современные компьютерные системы: ОПС оборудованы считывателями банковских пластиковых карточек и штрихкодов, платежно-справочными терминалами, электронными весами и табло, копировальной техникой. Для комфортного пребывания клиентов в отделениях почтовой связи также установлены бесплатная зарядная станция для мобильных устройств и детские уголки. Все это позволило повысить качество предоставляемых населению услуг и эффективность функционирования почты.

Коллектив нашего участка очень грамотный и сплоченный, со всеми легко трудиться и выполнять поставленные задачи. Многим работникам за многолетний добросовестный труд присвоено звание ветерана труда. Ежегодно наши сотрудники удостаиваются почетных грамот и благодарственных писем от РУП «Белпочта», – рассказала Татьяна Зятикова.





















Марина КРАСНИК

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