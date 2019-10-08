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Мужчина пролил на себя горящий растворитель и попал в больницу

09.10.2019 10:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помощь понадобилась жителю столицы, который пролил на себя горящий растворитель. Мужчина получил ожоги, сообщает сайт МЧС.


Снимок использован для иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во вторник 8 октября мужчина пришел к знакомому в гараж на улице Глебки, чтобы помочь с ремонтом авто. Похоже, там он закурил — из-за этого воспламенился растворитель, который стоял в пластиковой емкости на столе.

Пострадавший пытался вынести горящую емкость на улицу, но пролил растворитель себе на штаны. Он сам потушил огонь, пошел домой и уже оттуда вызвал скорую помощь. Его увезли в больницу с ожогами.

Про ситуацию спасателям сообщили медики. МЧС Минска напоминает: работая с легковоспламеняющимися жидкостями, нужно быть осторожными. Рекомендации на этот счет можно почитать здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Похоже, минчанин закурил рядом с пластиковой емкостью с растворителем.
 
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