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Мужчина пролил на себя горящий растворитель и попал в больницу
09.10.2019 10:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помощь понадобилась жителю столицы, который пролил на себя горящий растворитель. Мужчина получил ожоги,
Во вторник 8 октября мужчина пришел к знакомому в гараж на улице Глебки, чтобы помочь с ремонтом авто. Похоже, там он закурил — из-за этого воспламенился растворитель, который стоял в пластиковой емкости на столе.
Пострадавший пытался вынести горящую емкость на улицу, но пролил растворитель себе на штаны. Он сам потушил огонь, пошел домой и уже оттуда вызвал скорую помощь. Его увезли в больницу с ожогами.
Про ситуацию спасателям сообщили медики. МЧС Минска напоминает: работая с легковоспламеняющимися жидкостями, нужно быть осторожными. Рекомендации на этот счет можно почитать
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Похоже, минчанин закурил рядом с пластиковой емкостью с растворителем.
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