Мужчина пролил на себя горящий растворитель и попал в больницу

Источник материала: Tut.by

Помощь понадобилась жителю столицы, который пролил на себя горящий растворитель. Мужчина получил ожоги, сообщает сайт МЧС.



Снимок использован для иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во вторник 8 октября мужчина пришел к знакомому в гараж на улице Глебки, чтобы помочь с ремонтом авто. Похоже, там он закурил — из-за этого воспламенился растворитель, который стоял в пластиковой емкости на столе.

Пострадавший пытался вынести горящую емкость на улицу, но пролил растворитель себе на штаны. Он сам потушил огонь, пошел домой и уже оттуда вызвал скорую помощь. Его увезли в больницу с ожогами.

Про ситуацию спасателям сообщили медики. МЧС Минска напоминает: работая с легковоспламеняющимися жидкостями, нужно быть осторожными. Рекомендации на этот счет можно почитать здесь .