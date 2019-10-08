В Пинске на общественное обсуждение вынесен проект планируемого строительства торгового объекта по улице Парковой

Источник материала: Полесская правда



Пинчан приглашают принять участие в общественном обсуждении архитектурно-планировочной концепции объекта «Объект торговли по ул. Парковой в г. Пинске».

Новый торговый объект планируется построить на земельном участке, на котором в настоящее время расположена автомобильная стоянка. Целью концепции является возведение объекта торговли общей площадью 1 311 м² с выполнением работ по благоустройству прилегающей территории:

устройство парковочных мест для автомобилей;

организация транспортных и пешеходных связей, озеленение свободной от застройки и дорожных покрытий территории;

реконструкция существующих подъездных путей и пешеходных связей к существующей многоквартирной жилой застройке в пределах проектируемой застройки.





Ознакомиться с экспозицией объекта можно с 18 октября 2019 года по 11 ноября 2019 года в фойе на 3-м этаже в здании Пинского городского исполнительного комитета по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21 в рабочие дни в часы с 8.00 до 17.00, а также на официальном сайте Пинского городского исполнительного комитета. Презентация архитектурно-планировочной концепции состоится 21 октября 2019 года в 18.00 в актовом зале на 1-м этаже в здании Пинского городского исполнительного комитета.

Замечания и предложения в период проведения общественного обсуждения с 18 октября 2019 года по 11 ноября 2019 года следует направлять в Пинский городской исполнительный комитет по адресу: 225710, г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21 или на адрес электронной почты: kontrol@pinsk.gov.by с пометкой «Общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции объекта «Объект торговли по ул. Парковой в г. Пинске».