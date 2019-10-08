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В Пинске на общественное обсуждение вынесен проект планируемого строительства торгового объекта по улице Парковой
09.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Новый торговый объект планируется построить на земельном участке, на котором в настоящее время расположена автомобильная стоянка. Целью концепции является возведение объекта торговли общей площадью 1 311 м² с выполнением работ по благоустройству прилегающей территории:
Замечания и предложения в период проведения общественного обсуждения с 18 октября 2019 года по 11 ноября 2019 года следует направлять в Пинский городской исполнительный комитет по адресу: 225710, г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21 или на адрес электронной почты: kontrol@pinsk.gov.by с пометкой «Общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции объекта «Объект торговли по ул. Парковой в г. Пинске».
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