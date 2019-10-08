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Акция «Чистый лес» пройдет в Беларуси 19 октября

09.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Акция «Чистый лес» пройдет в Беларуси 19 октября
Республиканская добровольная акция «Чистый лес» пройдет в Беларуси 19 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза.

Кампания по наведению порядка в лесном фонде будет приурочена к Году малой родины. В течение дня волонтеры смогут помочь лесхозам в ликвидации несанкционированных свалок строительных и бытовых отходов, посторонних предметов в лесах, примыкающих к автомобильным и железным дорогам, вокруг населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов. Особое внимание будет уделено местам массового отдыха населения, а также благоустройству памятных объектов.

Стать участником акции сможет каждый желающий. Для этого достаточно обратиться в лесничество и заявить о своем желании помочь в наведении порядка в лесу. Организации Министерства лесного хозяйства обеспечат всех участников мероприятия необходимым инвентарем. Особое внимание будет уделено подрастающему поколению. Каждый школьник, принявший участие в акции, получит от лесохозяйственных учреждений символический сувенир. Таким образом, Министерство лесного хозяйства надеется воспитать у молодого поколения бережное отношение к важнейшему природному ресурсу страны.

Существенный вклад в наведение порядка в лесном фонде вносят участники акции «Чистый лес». Впервые мероприятие было проведено в 2010 году, за это время в нем поучаствовали сотни тысяч добровольцев. Акцию активно поддерживают местные исполнительные органы власти, государственные, общественные и коммерческие организации, школы, высшие учебные заведения и другие учреждения страны.

Ежегодно организациями системы Минлесхоза направляются значительные силы и средства на наведение порядка в лесном фонде. Так, только в 2018 году лесхозами было обустроено 145 мест отдыха, убрано 9,5 тыс. кубометров бытового мусора вдоль автомобильных дорог, садовых товариществ и населенных пунктов, расчищено свыше 750 км квартальных просек. Помимо этого проведены рубки ухода за лесом, уходы за лесными культурами, установлены тематические аншлаги на природоохранную тематику.

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