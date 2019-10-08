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«Помню, что снилось в коме». Истории тех, кто получил инвалидность из-за несчастного случая

09.10.2019 11:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сводки новостей часто нам рассказывают об авариях и других происшествиях, но редко углубляются в истории людей, которые в них пострадали. Наши сегодняшние герои — одни из тех пережил тяжелую травму. Они рассказали о своих первых воспоминаниях после случившегося, о том, как родные реагировали на их инвалидность (от одной героини ушел муж), и что помогло им начать новую жизнь. Сложные истории сильных людей, которые не сдались.

 
Теги: Новости
 
 
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