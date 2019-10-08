В Берестовицком районе обнаружили массовое захоронение немецких солдат Первой мировой войны

Источник материала: Tut.by

Около деревни Кашенцы, что в Берестовицком районе, нашли массовое захоронение солдат Первой мировой войны — 38 останков немецких военнослужащих, сообщает «Бераставіцкая газета».



Фото: beresta.by

— Об этом захоронении нам рассказывали местные жители, — говорит начальник обособленной группы Виталий Игнатович. — Вместе с бывшим директором музея Белки Евгением Волковым нам удалось установить место захоронения. В прошлом году, когда у нас в районе работали военнослужащие поискового батальона, они провели разведку этого места и установили, что захоронение действительно имеется. Мы подготовили информационный лист и направили его в управление по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил, в сентябре этого года к нам приехало подразделение 52 отдельного специализированного поискового батальона и начало работу.

Раскопки велись почти месяц.



Фото: beresta.by

— Они подтвердили, что это захоронение Первой мировой войны, а если быть более конкретным — 1914−1915 годов, — рассказал командир специализированного поискового взвода специализированной поисковой роты 52 отдельного специализированного поискового батальона лейтенант Сергей Мырза. — Об этом свидетельствуют сопутствующие находки. К примеру, найденные элементы обмундирования образца 1914 года. В 1915 году немецких солдат переодели в другую форму. Обмундирование же говорит о том, что похоронены здесь только солдаты и сержанты, офицеров нет. Вот кошелек, в котором были найдены немецкие монеты, выпущенные в обращение в период от 1875 до 1914 года, обнаружены и орденские ленты — это значит, что погибшие солдаты успели к этому времени повоевать и получили награды. А найденные фрагменты погон с номерами 17 свидетельствуют о том, это был прусский полк, ведь в немецкой армии в то время была сквозная нумерация частей.













Не удалось обнаружить именных жетонов, чтобы можно было идентифицировать погибших.

Поисковики говорят, что, возможно, жетоны и награды были переданы в часть, а потом родственникам, и вполне вероятно, что в немецких архивах есть информация о захороненных здесь солдатах.

Военнослужащие во время раскопок столкнулись с трудностями: территория захоронения в свое время была перекопана «черными» копателями. Поисковикам приходилось собирать костные останки, которые были переброшены из одной могилы в другую.

Среди интересных находок — фрагменты немецкой газеты, пуговицы, карандаш, стеклянные колбы. Найдены также советские гильзы образца 1937 года.

— Скорее всего, ими стреляли по камню, который был установлен в месте захоронения с надписью на немецком «Fuers Vaterland» («За Отечество») и видны сколы от выстрелов, — говорит Сергей Мырза. — В то время погибшие воспринимались как солдаты вражеской армии, их ненавидели, но сейчас это уже, прежде всего, история, и мы должны ее сохранить.

Поскольку останки принадлежат немецким военнослужащим, они будут переданы в Народный союз Германии по уходу за военными захоронениям. Немецкая гуманитарная общественная организация определит, где перезахоронят останки.

Что касается найденных вещей, то они переданы в обособленную группу Берестовицкого района, а затем будут направлены в областной военкомат, в дальнейшем с ними будут работать научные и музейные сотрудники.

Одну из своих находок — немецкую монету — военнослужащие поискового батальона передали в музей Белки в Большой Берестовице.

— Возможно, в скором будущем бойцы поискового батальона снова к нам приедут, — говорит Виталий Игнатович. — Ведь если есть немецкое захоронение, значит, где-то должно быть и русское. К сожалению, о Первой мировой войне практически нет архивных сведений, она не изучена в полной мере, это затрудняет поиски. А еще у нас в планах найти русское захоронение советско-польской войны, оно должно находиться где-то в окрестностях Берестовицы, возможно, со стороны деревни Карповцы. Здесь в 1919—1920 годах шли крупные бои, и этому есть документальное подтверждение.