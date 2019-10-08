ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Берестовицком районе обнаружили массовое захоронение немецких солдат Первой мировой войны

09.10.2019 11:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Около деревни Кашенцы, что в Берестовицком районе, нашли массовое захоронение солдат Первой мировой войны — 38 останков немецких военнослужащих, сообщает «Бераставіцкая газета».


Фото: beresta.by

— Об этом захоронении нам рассказывали местные жители, — говорит начальник обособленной группы Виталий Игнатович. — Вместе с бывшим директором музея Белки Евгением Волковым нам удалось установить место захоронения. В прошлом году, когда у нас в районе работали военнослужащие поискового батальона, они провели разведку этого места и установили, что захоронение действительно имеется. Мы подготовили информационный лист и направили его в управление по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил, в сентябре этого года к нам приехало подразделение 52 отдельного специализированного поискового батальона и начало работу.

Раскопки велись почти месяц.


Фото: beresta.by

— Они подтвердили, что это захоронение Первой мировой войны, а если быть более конкретным — 1914−1915 годов, — рассказал командир специализированного поискового взвода специализированной поисковой роты 52 отдельного специализированного поискового батальона лейтенант Сергей Мырза. — Об этом свидетельствуют сопутствующие находки. К примеру, найденные элементы обмундирования образца 1914 года. В 1915 году немецких солдат переодели в другую форму. Обмундирование же говорит о том, что похоронены здесь только солдаты и сержанты, офицеров нет. Вот кошелек, в котором были найдены немецкие монеты, выпущенные в обращение в период от 1875 до 1914 года, обнаружены и орденские ленты — это значит, что погибшие солдаты успели к этому времени повоевать и получили награды. А найденные фрагменты погон с номерами 17 свидетельствуют о том, это был прусский полк, ведь в немецкой армии в то время была сквозная нумерация частей.






Не удалось обнаружить именных жетонов, чтобы можно было идентифицировать погибших.

Поисковики говорят, что, возможно, жетоны и награды были переданы в часть, а потом родственникам, и вполне вероятно, что в немецких архивах есть информация о захороненных здесь солдатах.

Военнослужащие во время раскопок столкнулись с трудностями: территория захоронения в свое время была перекопана «черными» копателями. Поисковикам приходилось собирать костные останки, которые были переброшены из одной могилы в другую.

Среди интересных находок — фрагменты немецкой газеты, пуговицы, карандаш, стеклянные колбы. Найдены также советские гильзы образца 1937 года.

— Скорее всего, ими стреляли по камню, который был установлен в месте захоронения с надписью на немецком «Fuers Vaterland» («За Отечество») и видны сколы от выстрелов, — говорит Сергей Мырза. — В то время погибшие воспринимались как солдаты вражеской армии, их ненавидели, но сейчас это уже, прежде всего, история, и мы должны ее сохранить.

Поскольку останки принадлежат немецким военнослужащим, они будут переданы в Народный союз Германии по уходу за военными захоронениям. Немецкая гуманитарная общественная организация определит, где перезахоронят останки.

Что касается найденных вещей, то они переданы в обособленную группу Берестовицкого района, а затем будут направлены в областной военкомат, в дальнейшем с ними будут работать научные и музейные сотрудники.

Одну из своих находок — немецкую монету — военнослужащие поискового батальона передали в музей Белки в Большой Берестовице.

— Возможно, в скором будущем бойцы поискового батальона снова к нам приедут, — говорит Виталий Игнатович. — Ведь если есть немецкое захоронение, значит, где-то должно быть и русское. К сожалению, о Первой мировой войне практически нет архивных сведений, она не изучена в полной мере, это затрудняет поиски. А еще у нас в планах найти русское захоронение советско-польской войны, оно должно находиться где-то в окрестностях Берестовицы, возможно, со стороны деревни Карповцы. Здесь в 1919—1920 годах шли крупные бои, и этому есть документальное подтверждение.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около деревни Кашенцы, что в Берестовицком районе, нашли массовое захоронение солдат Первой мировой войны.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Помню, что снилось в коме». Истории тех, кто получил инвалидность из-за несчастного случая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика