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Бросил петарду - получил «уголовку». В Столинском районе хулиган повредил проезжавшую мимо машину
09.10.2019 11:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело за хулиганство возбудили в отношении 18-летнего жителя Столинского района, сообщает
Пиротехника повредила обивку салона и одежду водителя.
Парня задержали и изъяли еще две петарды.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Пиротехника повредила салон автомобиля и одежду водителя.
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