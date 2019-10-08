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Бросил петарду - получил «уголовку». В Столинском районе хулиган повредил проезжавшую мимо машину

09.10.2019 11:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за хулиганство возбудили в отношении 18-летнего жителя Столинского района, сообщает СК. 8 сентября пьяный подозреваемый в поселке Речица бросил петарду в салон проезжающего авто.

Пиротехника повредила обивку салона и одежду водителя.

Парня задержали и изъяли еще две петарды.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 
 
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