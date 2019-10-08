Россияне опросили более 250 человек и утверждают, что большинство белорусов поддерживают БелАЭС

Источник материала: Tut.by

Уже в этом году должны запустить первый энергоблок белорусской АЭС в Островце. Его готовность — 95%. АЭС строят по российскому проекту, на строительство Россия также выдала экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Что думают о безопасности АЭС российские и европейские эксперты, выяснилось во время круглого стола на Белорусском энергетическом экологическом форуме в Минске.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй — в 2020-м. Генеральный подрядчик строительства БелАЭС — инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (АСЭ).​ Литовское правительство говорит, что при строительстве БелАЭС не соблюдаются требования к безопасности и охране природы. Беларусь такие претензии категорически отвергает . 1−4 октября 2019 года в Литве прошли Национальные учения по гражданской защите на случай ядерного инцидента.

АЭС, как в Беларуси, построят в Египте, Бангладеш, Венгрии и Финляндии

В августе 2019 года около БелАЭС провели радиоэкологические замеры, отбор проб и изучили особенности природной среды и ландшафта. То есть зафиксировали «нулевой фон», это значит, фон радиации до запуска станции. Это важно сделать, чтобы понять от какой цифры считать, какие либо превышения, и чтобы понять, из чего сейчас в основном состоит этот фон вокруг станции.

— Не все результаты готовы, работа продолжается. Некоторые пробы должны пройти еще соответствующий цикл исследований, финальный отчет предоставим общественности в декабре. Сейчас могу сказать, что «нулевой фон» зафиксирован. Он подтверждает данные государственного экологического мониторинга, — рассказал президент российского «Зеленого Креста» Сергей Барановский.

Алексей Екидин, директор российского агентства экологической безопасности «Альфа-Х91», детализировал, что конкретно делали специалисты во время замера «нулевого фона». Во-первых, они провели полевую гамма-спектрометрическую съемку вокруг периметра белорусской АЭС, отобрали пробы почвы, растительности. Во-вторых, сделали пешеходную и автомобильную гамма-съемку, в-третьих, исследовали участки рек Вилия и Полпе.

Эксперт из Италии, член совета директоров компании Meatecs Франческо Вичинанца заметил, что он очень тщательно изучил материалы, которые касались замеров «нулевого фона», и отметил точность выбора точек, где проводили замеры, профессионализм тех, кто выполнял эту работу.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Олег Муратов, ответственный секретарь Северо-Западного отделения Ядерного общества России, сказал, что в 2008 году, выбирая блок атомной станции, Беларусь не зря остановилась на блоке ВВЭР-1200. Наша АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту.

— Именно технология ВВЭР позволяла модернизировать и осуществить дальнейшее улучшение этих энергоблоков. В качестве примера высокой модернизации этих энергоблоков служит атомная станция Ловииса в Финляндии. Это блок первого поколения, который более 40 лет работал, многократно признавался лучшей атомной станцией в мире. И блок ВВЭР-1200 (который на БелАЭС. — Прим. TUT.BY) по сравнению с блоком ВВЭР-440 (который на станции в Ловииса. — Прим. TUT.BY), как реактивный самолет и телега. Три блока ВВЭР-1200 уже эксплуатируются в России и именно этот проект, который подготовлен к реализации в Беларуси, выбран и в других странах. Это и Египет, и Бангладеш, и три блока будут построены в Евросоюзе — два энергоблока в Венгрии и один в Финляндии.

«Болгарский перец растет со стороны станции perfecto, все крестьяне довольны»

Янко Янев, представитель Венского международного центра ядерной компетентности, сказал, что с 1974 года работает в области ядерной энергетики, его основная специальность — радиоэкология. Он защитил диссертацию о влиянии атомных электростанция, которые находятся в бассейне реки Дунай.

— Что касается экономики: не у многих стран в мире есть возможность и право строить атомные станции. Атомный проект — уникальный проект, который требует огромных усилий и имеет невероятное воздействие на индустрию знаний, образование и, если хотите, и окружающую среду. Угольная станция выбрасывает радиоактивных элементов гораздо больше, чем атомная станция, и никто не говорит, что это плохо, — отметил он.

Янко Янев считает: все, что сделала Беларусь в плане атомной станции, соответствует международным отношениям. Он даже в качестве оценки добавил иностранное слово «perfecto», что с испанского языка означает — «идеально».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сам Янко Янев родом из Болгарии. И когда речь зашла об экологической ситуации вокруг белорусской атомной станции, он привел пример:

— У нас в Козлодуй (город в Болгарии. — Прим. TUT.BY) работает станция уже 36 лет. Болгарский перец растет со стороны станции perfecto, все крестьяне довольны. Это округ, где зарплаты на 40% выше, чем средние по Болгарии, безработицы нет.

Владимир Кузнецов, председатель общественного совета по экологии и энергетике совета Висагинского самоуправления из Литвы, сказал, что «это очень хорошо, что Беларусь приняла такое решение — построить атомную станцию их двух энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200 третьего поколения».

— Известно, что водо-водяные реакторы работают уже более 60 лет и на атомных подводных лодках, и на кораблях, и на земле. Таких блоков с водо-водяными реакторами в мире более 400. И эти реакторы работают гораздо надежнее, чем реакторы типа РБМК (такие реакторы были на Чернобыльской АЭС. — Прим. TUT.BY), на которых я работал 47 лет, — сказал он.

Он отметил, что на станции в Фукусиме взорвался водород, на БелАЭС это исключено. На белорусской станции двойная защитная оболочка: внутренняя оболочка предотвращает утечку радиоактивных веществ при авариях, а внешняя — противостоит природному и техногенному воздействию, таким как смерч или падение самолета.

«Поддержка строительства белорусской атомной станции среди белорусов — 71%»

Алан Хасиев, председатель координационного совета межрегионального общественного экологического движения «Ока» из России, сказал, что их радиационные исследования полностью совпали с замерами, которые проводят на самой БелАЭС.

— Нам было очень всегда интересно, как население реагирует на строительство и эксплуатацию Белорусской АЭС. Мы проводили социологические опросы в рамках экспедиции, было опрошено более 250 человек. И я должен вам сказать, что поддержка строительства белорусской атомной станции белорусов как на самой площадке, так и по всей территории Беларуси — 71%. Более 80% считают, что белорусская АЭС создает новые высокооплачиваемые рабочие места. Был вопрос: ухудшает ли экологию? Здесь большинство, 53%, говорят, что существенного ухудшения экологии не предусматривается. То есть общественность очень хорошо осведомлена о том, что происходит на стройплощадке белорусской атомной станции. Это говорит о максимальной открытости и предрасположенности как к самой станции, так и к органам власти в Беларуси, — добавил он, и потом резюмировал, что Беларусь не только полностью выполняет требования МАГАТЭ, но и перевыполняет их.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Несмотря на то, что эксперты во время круглого стола отмечали открытость белорусской стороны в плане предоставления информации о БелАЭС, оказалось, что это не до конца так. Когда у публики появилась возможность задавать вопросы, первым встал Дмитрий Кучук, первый заместитель председателя белорусской партии «Зеленые», и сказал, что они не совсем согласны с утверждением, что экологическим организациям предоставлялась информация. Также он спросил о том, кто будет мониторить выбросы после запуска атомной станции и будут ли эти данные доступны онлайн?

Виталий Малишевский, заместитель главного инженера БелАЭС, сказал, что сейчас на станции проводят комплексный экологический мониторинг. Когда АЭС начнет работу, его продолжат и если надо, привлекут специалистов извне.

Также вопрос задал Томас Битинас, второй секретарь посольства Литвы в Беларуси:

— Про perfect-ность и международные обязательства — просто хочу напомнить, что в феврале в Женеве Конвенция Эспо признала, что Беларусь далеко не все свои обязательства выполнила. Спасибо.

Напомним, стороны Конвенции Эспо (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте) считают , что Беларусь нарушила конвенцию, когда не обосновала окончательное решение избрать Островец в качестве площадки для строительства атомной станции. В МИДе Беларуси решением Конвенции Эспо были «глубоко разочарованы» и посчитали, что в ЕС идут на поводу официального Вильнюса.