Жители Особино отметили День деревни

Теплые слова поздравлений всем жителям населенного пункта адресовала председатель Коммунароского сельского исполнительного комитета, Совета депутатов Валентина Долич.
Традиционно были отмечены юбиляры-старожилы: это Вера Семёновна Шельманова, Мария Кузьминична Груздова, Мария Романовна Шатилова, сельчане-юбиляры, а также самый маленький житель Александр Ермаков.
Подведены итоги конкурса на «Лучшее подворье». Победителем признан дом № 13 по улице Садовой, его хозяйка Татьяна Мастерова награждена подарком.
За добросовестный и долголетний труд семья Лидии и Виктора Моисейковых отмечены подарком от РУП «Белоруснефть-Особино».
Жителями деревни была организована выставка народного творчества и гостинный двор.
Инна ВИШЕНКО
Фото из архива Коммунаровского сельисполкома