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Жители Особино отметили День деревни

09.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Жители Особино отметили День деревни

Теплые слова поздравлений всем жителям населенного пункта адресовала председатель Коммунароского сельского исполнительного комитета, Совета депутатов Валентина Долич.

Традиционно были отмечены юбиляры-старожилы: это Вера Семёновна Шельманова, Мария Кузьминична Груздова, Мария Романовна Шатилова, сельчане-юбиляры, а также самый маленький житель Александр Ермаков.

Подведены итоги конкурса на «Лучшее подворье». Победителем признан дом № 13 по улице Садовой, его хозяйка Татьяна Мастерова награждена подарком.

За добросовестный и долголетний труд семья Лидии и Виктора Моисейковых отмечены подарком от РУП «Белоруснефть-Особино».

Жителями деревни была организована выставка народного творчества и гостинный двор.

Жители Особино отметили День деревни
Жители Особино отметили День деревни

Инна ВИШЕНКО

Фото из архива Коммунаровского сельисполкома

 
 
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Теплые слова поздравлений всем жителям населенного пункта адресовала председатель Коммунароского сельского исполнительного комитета, Совета...
 
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