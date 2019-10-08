Жители Особино отметили День деревни

Источник материала: Газета Авангард





Теплые слова поздравлений всем жителям населенного пункта адресовала председатель Коммунароского сельского исполнительного комитета, Совета депутатов Валентина Долич.

Традиционно были отмечены юбиляры-старожилы: это Вера Семёновна Шельманова, Мария Кузьминична Груздова, Мария Романовна Шатилова, сельчане-юбиляры, а также самый маленький житель Александр Ермаков.

Подведены итоги конкурса на «Лучшее подворье». Победителем признан дом № 13 по улице Садовой, его хозяйка Татьяна Мастерова награждена подарком.

За добросовестный и долголетний труд семья Лидии и Виктора Моисейковых отмечены подарком от РУП «Белоруснефть-Особино».

Жителями деревни была организована выставка народного творчества и гостинный двор.







Инна ВИШЕНКО

Фото из архива Коммунаровского сельисполкома