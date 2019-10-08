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В Пружанском районе две женщины переночевали в лесу: они пошли за клюквой и заблудились

09.10.2019 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пружанском районе спасатели помогли найти двух женщин, которые пошли в лес за клюквой и потерялись, сообщает МЧС. 

Сообщение о розыске поступило спасателям 8 октября около 22.00. Выяснилось, что в лесу возле деревни Клепачи пропали две женщины, которые пошли за ягодами. К поискам подключились сотрудники МЧС и милиции. Связь с потерявшимися поддерживалась по мобильному телефону.

9 октября около 7.20 женщины вышли на сигнал автоцистерны. Их усадили в лодку и переправили через реку Ясельда на противоположный берег. Женщин осмотрели медики и отправили домой. В госпитализации они не нуждались.

 
 
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