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За пять дней в переписи приняло участие более 1,5 миллиона человек
09.10.2019 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Онлайн переписывается меньше людей, чем на стационарных участках. Через интернет заполнили анкеты около 650 тысяч человек.
Перепись населения стартовала в пятницу, 4 октября, и продлится до 30 октября. Впервые у жителей Беларуси есть шанс переписаться через интернет — до 18 октября. До 30 октября можно пройти опрос на стационарном участке. С 21 — 30 октября переписчики будут ходить по квартирам.
При переписи респондентам предложат ответить на 49 вопросов, в том числе об образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях.
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Онлайн переписывается меньше людей, чем на стационарных участках. Через интернет заполнили анкеты около 650 тысяч человек.
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