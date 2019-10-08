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За пять дней в переписи приняло участие более 1,5 миллиона человек

09.10.2019 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным Белстата, на 9 утра 9 октября в стране приняли участие в переписи населения 1 миллион 544 тысячи 900 человек.

Онлайн переписывается меньше людей, чем на стационарных участках. Через интернет заполнили анкеты около 650 тысяч человек.

Перепись населения стартовала в пятницу, 4 октября, и продлится до 30 октября. Впервые у жителей Беларуси есть шанс переписаться через интернет — до 18 октября. До 30 октября можно пройти опрос на стационарном участке. С 21 — 30 октября переписчики будут ходить по квартирам.

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При переписи респондентам предложат ответить на 49 вопросов, в том числе об образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях.

 
 
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Онлайн переписывается меньше людей, чем на стационарных участках. Через интернет заполнили анкеты около 650 тысяч человек.
 
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