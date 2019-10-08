Сайт 115.бел не работает. Спросили, в чем дело и почему в контакт-центр сложно дозвониться

Источник материала: Tut.by

Уже второй день не работает портал 115.бел . На странице указано, что причины — технические. Узнали, в чем дело, а еще спросили, почему в контакт-центр сложно дозвониться.



Скриншот сайта 115.бел

Почему не работает сайт

Директор Центра информационных технологий Мингорисполкома Максим Бардович рассказал агентству «Минск-Новости», что потребовалось переформатировать все данные, накопившиеся на портале за почти четыре года работы. Специалисты сейчас занимаются этим, поэтому воспользоваться интернет-ресурсом пока невозможно.

Ожидается, что портал 115.бел снова заработает 11 октября.

Почему в контакт-центр сложно дозвониться?

А вот заявки по номеру 115 по-прежнему принимают. Правда, некоторые минчане, дозвонившись, слышат сообщение об очередях.

Сегодня читатель TUT.BY написал: «У нас подвал затопило в очередной раз (…). Диспетчер ЖЭСа трубку не снимает. Звоню 115. Позиция в очереди — 64! Мне что, час ждать, чтобы сообщить о проблеме? И еще 30 рублей заплатить за звонок?»

— Это может быть связано с началом отопительного сезона — всегда в этот период повышенная нагрузка на сотрудников контакт-центра, — рассказала начальник отдела маркетинга Центра информационных технологий Мингорисполкома Оксана Головацкая. — Но если система сообщает, что вы шестидесятые в очереди, это не означает долгое ожидание. Вы почти сразу можете оказаться на десятой позиции или даже первой. Очередь быстро рассасывается, в зависимости от того, как операторы берут трубку.

Оксана Головацкая добавила, что сам Центр информационных технологий не взимает деньги за звонок, это вопросы именно оператора мобильной связи.