Антон Мотолько о деревьях в Минске: «Многие годы в землю тыкали прутики, а они не доживали до осени»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко недавно снова высказался о деревьях в Минске. Возмутился, что откосы вдоль дорог стоят голые, распорядился посадить там кустарники или «хотя бы елочки». TUT.BY спросил у активиста, урбаниста и блогера Антона Мотолько, что он думает про кусты, елочки, прутики и побеленные деревья в столице.



Антон Мотолько

Кусты и елочки. Что нужно городу, а что — нет

Александр Лукашенко предлагает высаживать кустарник — это хорошо. В советское время кусты можно было видеть во многих районах Минска, а с 2003—2005 годов они практически исчезли с улиц. А зря: это дешевый и простой элемент озеленения.

Кустарники могли бы стать альтернативой заборам, которые повсюду устанавливают в Минске. Заборы на разделительных полосах объясняют безопасностью: мол, так пешеходы не будут перебегать через дорогу. Хорошо, посадите кустарник, особенно колючий — через такой тоже сложно перелезть. Но зато это будет живая изгородь, приятная глазу. Еще плюс: кустарник посадил раз, а потом только формируешь крону — это намного дешевле, чем поставить забор, а потом его менять.

Кусты позволяют спрятать то, что некрасиво. Посмотрите, как много в Минске парковок, машины везде. А был бы не просто газон между парковкой и тротуаром, а кустарник, — и вот, вы уже почти не видите машин. На проспекте Победителей, напротив «Галереи Минск», весной высадили кусты — и как преобразился этот участок! Ты едешь среди более зеленого города. Есть надежда, что после высказывания президента кустарники станут высаживать чаще.



Кусты, которые недавно посадили возле торгового центра «Галерея Минск». Фото: из архива Антона Мотолько

А вот предложение высаживать елочки — вредное. В городских условиях эти деревья плохо выживают.

Этой весной Лукашенко уже высказывался насчет елок — после этого в Минске резко стали высаживать ели, сосенки, которые бесплатно давали лесхозы. Группа активистов даже отправила петицию в Национальную академию наук и Минприроды. Пришли пояснения, что ели — неустойчивый и невыносливый вид, который требует плодородной почвы. А в городе какое плодородие?

Тратятся человеческие ресурсы на посадку деревьев, которые не выживут, а потом на их выкапывание, — это неконструктивно.



Фото: из телеграм-канала https://t.me/minsk_new



Фото: из телеграм-канала https://t.me/minsk_new

То, что в Беларуси однозначно прислушиваются только к словам одного человека, — это и плюс, и минус одновременно. Плюс в том, что иногда одним высказыванием президента можно решить целый пласт проблем, минус — что в большинстве случаев люди не думают, а просто выполняют. Сказал — на местах торопятся выполнять .

Годах в 1990-х и даже 2000-х часто деревья вдоль трасс бездумно вырубались. Сейчас с вырубкой поутихло — стали бездумно высаживать. А можно ведь взвесить и решить: нет, в этом году мы не высадим ничего, потому что не хватает качественного посадочного материала, зато на следующий год высадим сразу то, что нужно.





Прутики и побелка деревьев. Сила власти и сила привычки

Многие годы в Минске в землю втыкали какие-то колышки — они если и доживали до осени, то зиму из-за реагентов уже не переносили. Да, более взрослые деревья одномоментно обходятся дороже, чем совсем молодые, но если смотреть вперед на пять-десять лет, то их высаживать выгоднее: не нужно постоянно выкапывать погибшие.

Все сильно изменилось в прошлом году, когда Лукашенко серьезно поднял вопрос о деревьях в Минске на встрече с активом города. Была и петиция с просьбой не высаживать маленькие прутики — ее отправили в Мингорисполком и в Госконтроль.





Этой весной я стал обращать внимание, что деревья высотой 1,5 метра, еле живые, перестали высаживать. А летом Министерство архитектуры и строительства приняло постановление, где прописано, что самые маленькие деревья больше не будут использовать . Эта маленькая, но важная победа.

Есть ненужные вещи, которые делают просто по привычке. Например, взрослые деревья белят потому, что всегда так делали. Мы сейчас говорим именно про город и не про плодовые деревья.

Активисты писали в НАН и «Зеленстрой» насчет целесообразности этого действия. Был ответ, что побелка деревьев в парках и скверах в городе вообще не предусматривается — это трудоемко, недешево. Рекомендации, которые пришли из Института ботаники НАН Беларуси, я хочу отправить в исполкомы — с просьбой прекратить бессмысленную трату денег на побелку.

Правда, с каждым годом белят все меньше. Радует, что чиновничий аппарат меняется, в молодых чиновниках я вижу все меньше желания заниматься ерундой. Но кое-где известь для деревьев до сих пор закладывают в бюджет — в военных частях, на территории больниц. У нас очень долго меняются привычки.



Побеленные деревья во дворе гимназии № 29, Минск

Минск может стать намного красивее, если каждый из нас начнет что-то делать

В этом году минские власти запустили проект «Зеленый двор вместе!», чтобы минчане помогали озеленять свои дворы. Еще прошлой весной с бывшим главой Центрального района Минска Игорем Бузовским мы пытались организовать что-то подобное. Я сделал гугл-форму, в которой жители могли подсказать администрации, куда направить силы во время субботников. И заявок было около сорока. Конкретные предложения горожан помогают оптимизировать процессы. Нельзя сделать сразу везде красиво, но можно сделать это там, где люди сами просят и требуют.

Идея проекта по озеленению дворов тоже хороша, но реализация пока — как всегда. Знаю, что на этом сайте оставляли заявки на высадку деревьев. Некоторые люди жаловались, что вместо кустарников, многолетников и других растений, которые есть в каталоге, по заявкам высаживали те же самые елочки. Не знаю, были ли успешные примеры, но я видел много негатива. Я бы посоветовал спросить у гражданского общества, как доработать проект, что добавить. Тогда активисты сами его будут продвигать.





Гражданское общество часто предлагает конструктивные вещи — напрасно город не хочет с ним общаться. Осенью городские власти могли бы организовать встречу с участием активистов, «Зеленстроя» и поговорить — давайте налаживать диалог. Можно подписываться на минский чат и подключаться к обсуждению городских проблем.

Очень долго мы говорили, что нужно высаживать в городе больше многолетников. Эти растения в тренде в Америке и Европе уже много лет.

Да, многолетники более дорогие, чем однолетние растения, зато их не надо высаживать ежегодно! Когда видишь, что Минск тратит по два миллиона долларов в год на однолетники, удивляешься: зачем это, если детские площадки во многих дворах до сих пор в плохом состоянии?



Многолетники в Вашингтоне, США. Фото: Антон Мотолько, TUT.BY



Многолетники в Вашингтоне, США. Фото: Антон Мотолько, TUT.BY



Многолетники в Вашингтоне, США. Фото: Антон Мотолько, TUT.BY

Но есть подвижки. В Центральном районе Минска к нам прислушались и решили высадить многолетники на улице Мельникайте. Это эксперимент — так администрация района и «Зеленстрой» смогут понять, как растения перенесут зиму, как будут выглядеть в следующем сезоне. Если все получится, можно будет расширить этот опыт на весь город.

Этой весной мы предложили главе администрации Центрального района Дмитрию Петруше посадить деревья вдоль проспекта Победителей. Собрали за вечер нужную сумму — 460 рублей, 30 волонтеров. Писали бизнесмены, которые предлагали дать больше денег, — только чтобы бульвар на проспекте восстановили.

Правда, за день до посадки оказалось, что под пустыми лунками на проспекте проходит силовой кабель Мингорсвета, которого мы раньше не видели в схемах. Пришлось выбрать другое место — высадили деревья на набережной Зыбицкой, у велодорожки. Это положительный пример взаимодействия активистов с администрацией. Но я очень хочу, чтобы тот кабель под лунками перенесли.



Минский пример озеленения многолетниками — на территории, прилегающей к торговому центру «Галерея Минск». Фото: Антон Мотолько

При этом ничто не мешает жителю Минска взять лопату, съездить в гипермаркет и просто высадить дерево в своем дворе. На это даже разрешения не надо, единственное — стоит попросить у ЖЭС или товарищества собственников схему коммуникаций. Во-первых, так вы не причините себе вреда, во-вторах, когда будет ремонт сетей, ваше дерево не выкопают. Есть методички по озеленению, которые тоже можно почитать. Но это касается дворов. Конечно, посадки вдоль улиц нужно согласовывать с «Зеленстроем», потому что они не должны нарушать архитектурный облик.

Недавно я искал, где купить 10 кило семян васильков. Ничего особенного, я просто считаю, что это очень красивые цветы, которые могут вырасти на любой солнечной стороне. Еще думаю купить многолетних кустов и во дворе бесплатно раздать людям. Минск может быть намного красивее, если каждый из нас начнет что-то делать.