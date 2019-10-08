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В Гродно руководитель кружка по робототехнике курил марихуану вместе с учениками
09.10.2019 13:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мужчина арендовал в центре Гродно помещение, где организовал кружок по робототехнике, пользовавшийся популярностью. Милиции стало известно, что помимо обучения детей программированию и моделированию роботов, вместе с некоторыми учениками он употребляет наркотические средства.
В доме и на рабочем месте мужчины была обнаружена марихуана.
Руководитель кружка делился наркотическими веществами с тремя подростками 14−16 лет.
Сам мужчина был задержан во время курения марихуаны с одним из учеников в помещении, где проводил занятия.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов».
Сейчас обвиняемый под стражей.
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