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В Гродно руководитель кружка по робототехнике курил марихуану вместе с учениками

09.10.2019 13:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно задержали 38-летнего руководителя кружка робототехники, который склонял детей к потреблению наркотиков. Мужчина вместе с некоторыми учениками курил марихуану прямо в помещении, где проводил занятия, сообщает МВД.


Фото: скрин с видео

Мужчина арендовал в центре Гродно помещение, где организовал кружок по робототехнике, пользовавшийся популярностью. Милиции стало известно, что помимо обучения детей программированию и моделированию роботов, вместе с некоторыми учениками он употребляет наркотические средства.

В доме и на рабочем месте мужчины была обнаружена марихуана.

Руководитель кружка делился наркотическими веществами с тремя подростками 14−16 лет.

Сам мужчина был задержан во время курения марихуаны с одним из учеников в помещении, где проводил занятия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов».

Сейчас обвиняемый под стражей.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно задержали 38-летнего руководителя кружка робототехники, который склонял детей к потреблению наркотиков. Мужчина вместе с некоторыми учениками курил...
 
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