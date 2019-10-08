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18-летний поляк заблудился в лесу и случайно забрел в Беларусь: его нашли пограничники
09.10.2019 13:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
8 октября в Пружанском районе возле границы брестские пограничники задержали 18-летнего поляка,
Молодой человек рассказал, что заблудился во время прогулки по лесу и очень удивился, узнав, что находится в Беларуси.
За нарушение режима границы ему вынесли предупреждение и в тот же день передали польской стороне.
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Парень даже не знал, что находится в другом государстве.
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