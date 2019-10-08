18-летний поляк заблудился в лесу и случайно забрел в Беларусь: его нашли пограничники

Источник материала: Tut.by

8 октября в Пружанском районе возле границы брестские пограничники задержали 18-летнего поляка, сообщает Госпогранкомитет.





Молодой человек рассказал, что заблудился во время прогулки по лесу и очень удивился, узнав, что находится в Беларуси.

За нарушение режима границы ему вынесли предупреждение и в тот же день передали польской стороне.