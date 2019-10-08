Осенний позитив. К «Тетрис челлендж» присоединились обычные белорусы: с мешком картошки, котиками и детьми

Источник материала: Tut.by

Обычные белорусы не смогли остаться в стороне и тоже присоединились к флешмобу, который охватил весь мир. Пока врачи, спасатели, милиционеры показывают «начинки» своих машин, люди в одном фото рассказывают про будни, хобби и работу.

Первое сентября полицейские из Цюриха запустили необычный флешмоб: показали инвентарь своей машины и сами легли рядом. Главное правило «Тетрис челлендж» — вещи, люди, овощи и фрукты, коты и собаки должны лежать так, будто играешь в старый добрый тетрис. Сперва соцсети заполонили фотографии полицейских, врачей, спасателей всего мира, а дальше флешмоб подхватили простые люди. TUT.BY собрал фотографии белорусов, не оставшихся в стороне от «Тетрис челлендж».