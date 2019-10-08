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Иссследования воздуха возле «Гомельобоев» и Светлогорского ЦКК: есть ли превышения по вредным веществам?
09.10.2019 14:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гомельский областной Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья
За период с 1 января по 29 сентября специалистами было отобрано и исследовано 954 пробы атмосферного воздуха в районе предприятия «Гомельобои». Пробы отбирались по 13 веществам: гидрохлорид, углерода оксид, формальдегид, этанол, этилацетат, твердые вещества, аммиак, бутанол, азота оксид, азота диоксид, уксусная кислота, дибутилфталат, диоктилфталат, в том числе 220 проб на формальдегид.
Результаты показали, что почти все выделяемые вещества в воздухе — в пределах допустимой концентрации. Кроме формальдегида: его максимальная зафиксированная концентрация в один из дней была 42,0 мкг/м3 (при норме — 30,0 мкг/м3).
За этот же период в районе Светлогорского ЦКК было отобрано и исследовано 5,5 тыс. проб воздуха по таким загрязняющим веществам, как углерода оксид, сероводород, азота диоксид, серы диоксид, фенол, формальдегид, твердые частицы в зоне воздействия предприятия.
20 сентября было установлено превышение предельно допустимых концентраций сероводорода в воздухе в н.п. Якимова Слобода в количестве 14,3 мкг/м3 (при предельно допустимых 8,0 мкг/м3).
Остальные показатели — в пределах допустимой концентрации.
Напомним, несколько лет назад в Светлогорске после появления завода по производству сульфатной беленой целлюлозы, построенном китайской корпорацией на базе ОАО «Светлогорский ЦКК», местные жители
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Иссследования воздуха возле «Гомельобоев» и Светлогорского ЦКК: есть ли превышения по вредным веществам?
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