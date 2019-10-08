Иссследования воздуха возле «Гомельобоев» и Светлогорского ЦКК: есть ли превышения по вредным веществам?

Источник материала: Tut.by

Гомельский областной Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья опубликовал официальные результаты наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в районе фабрики «Гомельобои» и ОАО «Светлогорский ЦКК».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За период с 1 января по 29 сентября специалистами было отобрано и исследовано 954 пробы атмосферного воздуха в районе предприятия «Гомельобои». Пробы отбирались по 13 веществам: гидрохлорид, углерода оксид, формальдегид, этанол, этилацетат, твердые вещества, аммиак, бутанол, азота оксид, азота диоксид, уксусная кислота, дибутилфталат, диоктилфталат, в том числе 220 проб на формальдегид.

Результаты показали, что почти все выделяемые вещества в воздухе — в пределах допустимой концентрации. Кроме формальдегида: его максимальная зафиксированная концентрация в один из дней была 42,0 мкг/м3 (при норме — 30,0 мкг/м3).

За этот же период в районе Светлогорского ЦКК было отобрано и исследовано 5,5 тыс. проб воздуха по таким загрязняющим веществам, как углерода оксид, сероводород, азота диоксид, серы диоксид, фенол, формальдегид, твердые частицы в зоне воздействия предприятия.

20 сентября было установлено превышение предельно допустимых концентраций сероводорода в воздухе в н.п. Якимова Слобода в количестве 14,3 мкг/м3 (при предельно допустимых 8,0 мкг/м3).

Остальные показатели — в пределах допустимой концентрации.

Напомним, несколько лет назад в Светлогорске после появления завода по производству сульфатной беленой целлюлозы, построенном китайской корпорацией на базе ОАО «Светлогорский ЦКК», местные жители стали жаловаться на удушающую вонь и плохое самочувствие. В начале 2018 года похожие жалобы начали поступать от гомельчан — в Новобелице на фабрике «Гомельобои» произвели модернизацию действующих участков виниловых обоев комбинированным способом печати. Руководство предприятия неоднократно заявляло, что принимает дополнительные меры по минимизации риска выбросов вредных веществ, однако запах не исчезал.