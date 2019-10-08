﻿ Начальник управления ЖКХ, архитектуры и строительства Ирина Малышева комментирует Указ №327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Начальник управления ЖКХ, архитектуры и строительства Ирина Малышева комментирует Указ №327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов»

09.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Начальник управления ЖКХ, архитектуры и строительства Ирина Малышева комментирует Указ №327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов»

4 сентября 2019 г. Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов». Об основной цели Указа и источниках финансирования мероприятий рассказывает начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Кореличского райисполкома Ирина МАЛЫШЕВА:

– Основной целью Указа является снижение теплопотребления в многоквартирных жилых домах и создание условий для участия граждан и юридических лиц в реализации мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование тепловой энергии. Кроме этого, Указ направлен на добровольное вовлечение собственников жилых и (или) нежилых помещений, членов организаций застройщиков в процессы повышения энергоэффективности жилья и создание условий для участия граждан и юридических лиц в реализации мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование тепловой энергии.

Источниками финансирования мероприятий могут быть средства местных бюджетов на капитальный ремонт жилищного фонда, средства, поступающие от собственников, нанимателей жилых помещений и членов организаций застройщиков на капитальный ремонт, средства местных бюджетов, поступающие от приватизации жилых помещений, иные источники финансирования, разрешенные законодательством.

Проведенные расчеты показали, что экономия денежных средств на приобретение тепловой энергии полностью возместит жильцам понесенные затраты на тепловую модернизацию уже в течение 10-летнего периода погашения. Далее жилищно-коммунальные расходы значительно сократятся, и жильцы получат существенную экономию финансовых средств.

Оксана ЯНУШ

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 сентября 2019 г. Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов». Об основной цели
 
Новости дня
Новости общества
 
В рамках проекта «Беларусь помнит» в Борисовской районной библиотеке им. И.Х. Колодеева открылись две передвижные фотовыставки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика