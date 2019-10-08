Начальник управления ЖКХ, архитектуры и строительства Ирина Малышева комментирует Указ №327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов»

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4 сентября 2019 г. Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов». Об основной цели Указа и источниках финансирования мероприятий рассказывает начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Кореличского райисполкома Ирина МАЛЫШЕВА:

– Основной целью Указа является снижение теплопотребления в многоквартирных жилых домах и создание условий для участия граждан и юридических лиц в реализации мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование тепловой энергии. Кроме этого, Указ направлен на добровольное вовлечение собственников жилых и (или) нежилых помещений, членов организаций застройщиков в процессы повышения энергоэффективности жилья и создание условий для участия граждан и юридических лиц в реализации мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование тепловой энергии.

Источниками финансирования мероприятий могут быть средства местных бюджетов на капитальный ремонт жилищного фонда, средства, поступающие от собственников, нанимателей жилых помещений и членов организаций застройщиков на капитальный ремонт, средства местных бюджетов, поступающие от приватизации жилых помещений, иные источники финансирования, разрешенные законодательством.

Проведенные расчеты показали, что экономия денежных средств на приобретение тепловой энергии полностью возместит жильцам понесенные затраты на тепловую модернизацию уже в течение 10-летнего периода погашения. Далее жилищно-коммунальные расходы значительно сократятся, и жильцы получат существенную экономию финансовых средств.

Оксана ЯНУШ