11 октября в отделе ЗАГС Кореличского райисполкома состоится прием и бесплатное консультирование матерей

Источник материала: Полымя





Отдел ЗАГС Кореличского райисполкома совместно с нотариальной конторой Кореличского района, отделом принудительного исполнения Кореличского района, юридической консультацией Кореличского района Гродненской областной коллегии адвокатов в рамках республиканской акции по бесплатному юридическому консультированию, приуроченной ко Дню матери, 11 октября 2019 года с 11.00 до 13.00 по адресу г.п. Кореличи, ул. Школьная, д. 3 (нотариальная контора) проведут прием и бесплатное консультирование многодетных матерей, матерей, воспитывающих детей-инвалидов, по различным правовым вопросам, относящимся к компетенции вышеназванных организаций. Предварительно можно записаться на прием, позвонив по телефону 7-49-40.