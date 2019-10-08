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11 октября в отделе ЗАГС Кореличского райисполкома состоится прием и бесплатное консультирование матерей

09.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

11 октября в отделе ЗАГС Кореличского райисполкома состоится прием и бесплатное консультирование матерей

Отдел ЗАГС Кореличского райисполкома совместно с нотариальной конторой Кореличского района, отделом принудительного исполнения Кореличского района, юридической консультацией Кореличского района Гродненской областной коллегии адвокатов в рамках республиканской акции по бесплатному юридическому консультированию, приуроченной ко Дню матери, 11 октября 2019 года с 11.00 до 13.00 по адресу г.п. Кореличи, ул. Школьная, д. 3 (нотариальная контора) проведут прием и бесплатное консультирование многодетных матерей, матерей, воспитывающих детей-инвалидов, по различным правовым вопросам, относящимся к компетенции вышеназванных организаций. Предварительно можно записаться на прием, позвонив по телефону 7-49-40.

 
 
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Отдел ЗАГС Кореличского райисполкома совместно с нотариальной конторой Кореличского района, отделом принудительного исполнения Кореличского района,...
 
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