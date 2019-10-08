Теперь уж точно туристы!

Источник материала: Радзiма





Всемирный день туризма — это международный праздник, который отмечают 27 сентября все любители путешествий. Юные туристы из шести школ Глусского района в субботу, 28 сентября, тоже собрались в зоне отдыха «Лодочная станция» на уже ставшее традиционным мероприятие, посвященное Всемирному дню туриста, — организаторы, Центр творчества Глуска, подготовили для ребят праздник «Посвящение в туристы». Надо сказать, что погода в этот день была замечательной: утренний туман рассеялся и юным туристам светило яркое и теплое сентябрьское солнце.



















Чтобы стать настоящим туристом, проверить свои силу, ловкость, выносливость и находчивость, конечно же, необходимо пройти определенные испытания. Вот и ребятам из гимназии, средних школ № 1 и № 2 Глуска, а также Заволочицкой, Устерховской и Заелицкой предстояло пройти две туристические станции: «Веревочный городок» и «Старт на безопасность». К слову, последняя была организована совместно с Глусским РОЧС. На первой станции ребята попробовали свои силы в перетягивании каната, проявили ловкость при прохождении веревочного моста и параллельных перил, а еще перепрыгивали «пропасть» с помощью маятника. На второй — напором воды из пожарного ствола сбивали мяч.



















Большинство ребят впервые участвовали в таком празднике и проходили туристические испытания, поэтому сразу преодолеть веревочный мост или параллельные перила получалось не у всех. Но юные туристы не сдавались и старались изо всех сил, а помогали им и направляли опытные педагоги Центра творчества и учащиеся из объединения по интересам «Компас». Все этапы «Веревочного городка» участникам понравились, но больше всего вызвало эмоций и потребовало сил перетягивание каната. Именно на этом этапе соревновательный момент чувствовался особенно ярко. По итогам этого состязания самой сильной стала команда Заволочицкой школы, и организаторы вручили им заслуженный приз — банку туристской сгущенки.







После всех пройденных испытаний, разумеется, полагался сытный обед. Гречневая каша с тушенкой, сваренная тут же на костре, разошлась в считаные минуты. Надо отметить, что и юные туристы приехали на праздник подготовленными: у каждого была своя тарелка, чашка, ложка, а некоторые взяли с собой еще бутерброды, печенье и даже термосы с чаем.

По окончании праздника ребята произнесли клятву юного туриста, где были и такие обещания: любить природу, как свою бабушку, научиться варить кашу из топора, не оставлять после себя горы мусора, уважать каждую букашку, не тащить домой из леса живого медведя.







За активное участие в районном празднике, посвященном Всемирному дню туризма, каждому школьнику были вручены именные удостоверения — теперь ребята по праву могут считать себя юными туристами.

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ

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