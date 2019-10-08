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Теперь уж точно туристы!

09.10.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Теперь уж точно туристы!

Всемирный день туризма — это международный праздник, который отмечают 27 сентября все любители путешествий. Юные туристы из шести школ Глусского района в субботу, 28 сентября, тоже собрались в зоне отдыха «Лодочная станция» на уже ставшее традиционным мероприятие, посвященное Всемирному дню туриста, — организаторы, Центр творчества Глуска, подготовили для ребят праздник «Посвящение в туристы». Надо сказать, что погода в этот день была замечательной: утренний туман рассеялся и юным туристам светило яркое и теплое сентябрьское солнце.


Теперь уж точно туристы!
Теперь уж точно туристы!
Теперь уж точно туристы!
Теперь уж точно туристы!

Чтобы стать настоящим туристом, проверить свои силу, ловкость, выносливость и находчивость, конечно же, необходимо пройти определенные испытания. Вот и ребятам из гимназии, средних школ № 1 и № 2 Глуска, а также Заволочицкой, Устерховской и Заелицкой предстояло пройти две туристические станции: «Веревочный городок» и «Старт на безопасность». К слову, последняя была организована совместно с Глусским РОЧС. На первой станции ребята попробовали свои силы в перетягивании каната, проявили ловкость при прохождении веревочного моста и параллельных перил, а еще перепрыгивали «пропасть» с помощью маятника. На второй — напором воды из пожарного ствола сбивали мяч.


Теперь уж точно туристы!
Теперь уж точно туристы!
Теперь уж точно туристы!
Теперь уж точно туристы!

Большинство ребят впервые участвовали в таком празднике и проходили туристические испытания, поэтому сразу преодолеть веревочный мост или параллельные перила получалось не у всех. Но юные туристы не сдавались и старались изо всех сил, а помогали им и направляли опытные педагоги Центра творчества и учащиеся из объединения по интересам «Компас». Все этапы «Веревочного городка» участникам понравились, но больше всего вызвало эмоций и потребовало сил перетягивание каната. Именно на этом этапе соревновательный момент чувствовался особенно ярко. По итогам этого состязания самой сильной стала команда Заволочицкой школы, и организаторы вручили им заслуженный приз — банку туристской сгущенки.


Теперь уж точно туристы!

После всех пройденных испытаний, разумеется, полагался сытный обед. Гречневая каша с тушенкой, сваренная тут же на костре, разошлась в считаные минуты. Надо отметить, что и юные туристы приехали на праздник подготовленными: у каждого была своя тарелка, чашка, ложка, а некоторые взяли с собой еще бутерброды, печенье и даже термосы с чаем.

По окончании праздника ребята произнесли клятву юного туриста, где были и такие обещания: любить природу, как свою бабушку, научиться варить кашу из топора, не оставлять после себя горы мусора, уважать каждую букашку, не тащить домой из леса живого медведя.


Теперь уж точно туристы!

За активное участие в районном празднике, посвященном Всемирному дню туризма, каждому школьнику были вручены именные удостоверения — теперь ребята по праву могут считать себя юными туристами.

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ

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Всемирный день туризма — это международный праздник, который отмечают 27 сентября все любители путешествий. Юные туристы из шести школ Глусского района в...
 
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