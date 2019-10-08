Парень взял по паспорту коллеги технику в кредит, а потом ее продал

Источник материала: Tut.by

В столице парень воспользовался тем, что похож на коллегу, и взял на его имя технику в кредит. Об этом сообщает милиция Минска.

Началось все с того, что 24-летнему минчанину позвонили из банка и сообщили о задолженности по кредитам на покупку бытовой техники. Молодой человек ничего не оформлял, поэтому обратился в милицию.

Оперативники установили, что к оформлению кредитов причастен 23-летний коллега заявителя. Он нашел паспорт сослуживца, а потом в магазине бытовой техники оформил на его имя кредит. Подозрений у сотрудников банка парень не вызвал, потому что был похож на человека с фотографии в паспорте. Технику он перепродал в интернете, деньги потратил.

Материалы проверки направили в Ленинский (Минска) РОСК, где действиям фигуранта дадут правовую оценку.