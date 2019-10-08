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Попойка друзей закончилась арестом одного из них - за «умышленное причинение психических страданий жене»

09.10.2019 15:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пять суток административного ареста отцу и как минимум штраф за вождение в пьяном виде его другу — так закончился вечер 5 октября для жителей Бобруйского района, пишет «Вечерний Бобруйск». Компания мужчин пила спиртное, а потом поехала кататься на автомобиле, взяв с собой 7-летнего ребенка.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В милицию позвонила жена одного из мужчин. 29-летняя жительница деревни Ламбово рассказала, что пришла домой и застала мужа и его друзей за распитием спиртного. Женщина поругалась с супругом, и тогда нетрезвая компания села на «Москвич» и уехала, забрав с собой 7-летнего сына хозяина дома.

Пока сотрудники милиции искали машину по району, компания около 18.00 заехала домой, оставила мальчика и поехала дальше. Мужчина успел поругаться с женой и пригрозил, что если она обратится в милицию, то ей будет плохо. Однако женщина снова позвонила в РОВД.

И «Москвич» задержали. При этом отец ребенка убежал и спрятался на кукурузном поле, но милиционеры дождались, когда он выйдет, и задержали мужчину. На него составили административный протокол за «умышленное причинение психических страданий, совершенное в отношении близкого родственника либо члена семьи». Ему суд определил наказание в виде 5 суток административного ареста.

В отношении 42-летнего водителя автомобиля, жителя деревни Мальево, составили протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На освидетельствовании у него было 3,9 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчине грозит наказание от штрафа (до 2550 рублей) до лишения прав на 3 года.

 
 
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